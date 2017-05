Veste bunã pentru primari: de acum, vor putea semna linistiti ca… primarii!

joi, mai 18, 2017, 3:00

Senatul a adoptat, luni, proiectul de lege de modificare a Legii administratiei locale. Astfel, semnãtura primarului va atesta doar cã procedura e îndeplinitã, responsabilitatea civilã sau penalã fiind pasatã cãtre secretarii unitãtilor administrativ-teritoriale (UAT). Secretarii UAT vor putea refuza sã semneze un act, dacã socotesc cã nu respectã prevederile legale în vigoare, însã riscã sã fie sanctionati dacã motivul refuzului a fost neîntemeiat.

O modificare a Legii administratiei locale va scãpa de rãspundere, si implicit de ‘pericolul’ DNA, pe alesii locali, primari, presedinti ai consililor judetene ori consilieri locali sau judeteni, dupã ce Senatul Romaniei a adoptat, cu 97 de voturi favorabile si 8 voturi impotrivã, un proiect de lege in acest sens. Toatã responsabilitatea civilã sau penalã a oricãrui document adoptat de consiliile judetene sau locale va reveni secretarilor, care, prin viza de legalitate, atestã cã actul respectã prevederile legale in vigoare. Proiectul a fost initiat in timpul legislaturii trecute de cãtre deputatul PNL Grigore Crãciunescu si sustinut de aproximativ 30 de parlamentari PNL si ALDE. Se sperã cã, prin aceastã lege, vor dispãrea situatiile in care alesii locali erau trasi la rãspundere pentru erori comise de cãtre functionarii din primãrii sau consilii judetene. ‘Pentru orice document pe care secretarii din primãrii sau consiliile judetene si-au pus avizul de legalitate si au semnat, considerãm cã este necesar sã se prevadã cã acestia rãspund exclusiv in cazul in care, printr-un document emis de consiliul local sau judetean, s-a incãlcat legea. Prin aceastã propunere si prin amendamentele aduse s-a clarificat si pentru cei ce interpreteazã legile cã semnatura primarului este una de autenticitate a documentului emis, si nu o semnaturã de legalitate sau de specialitate in ceea ce priveste urbanismul sau alte domenii (…) Mai mult decat atat, se responsabilizeazã toti functionarii din aparatul de specialitate pe domeniile fiecãruia, dat fiind cã se stipuleazã foarte clar cã acea semnaturã pe care o pun pe acel document este una prin care rãspund pe acel domeniu pe care au semnat’, au declarat initiatorii proiectului de hotãrare. Astfel, de acum semnãturile primarilor sau presedintilor CJ vor atesta doar faptul cã a fost respectat circuitul documentelor in UAT-ul pe care il conduc si cã sunt toate avizele celor responsabili in domeniu. Conform legii, in cazul in care secretarul UAT-ului considerã cã documentul pe care trebuie sã il semneze incalcã prevederile legale, el poate refuza, motivat, insã cu riscul de a fi sanctionat dacã refuzul nu a fost intemeiat. Initiatorii cred cã astfel ar putea fi impiedicate presiunile politice asupra functionarilor pentru a semna documente nelegale. ‘Aceastã modificare mi se pare una de bun simt, cu atat mai mult cu cat nu suntem cu totii specialisti ori juristi pentru a verifica orice document. De cele mai multe ori, la redactarea unui document sau a unei hotãrari s-a mers pe incredere, acordatã functionarilor din aparatul administrativ, cei care, teoretic, ar fi trebuit sã cunoascã legea si sã-si facã responsabilitate datoria, iar noi am semnat in consecintã. Dat fiind cã, de acum, orice responsabilitate le revine exclusiv, credem cã ei vor fi mult mai responsabili’, ne-a declarat un primar din judetul Vaslui. Teoretic, si panã acum secretarii puteau refuza sã-si punã viza de legalitate pe un act care, chiar adoptat de consilieri, putea fi anulat ulterior cu sprijinul Prefecturii. Nu de putine ori insã, fie din necunoasterea legii, fie la presiunile primarilor, semnau respectivele acte, cu atat mai mult cu cat si alesii locali sau judeteni erau, la randu-le, pasibili de sanctiuni legale, inclusiv dosare penale. Cu noile modificãri aduse de senatori, secretarii de primãrii, dar si ceilalti functionari, vor trebui sã fie mult mai responsabili cu privire la documentele cãrora le dau vizã de legalitate, in timp ce primarii vor putea semna ca… primarii, fãrã sã verifice legalitatea documentelor. Senatul a adoptat legea, in calitate de for decizional, iar legea va merge acum spre promulgare la presedintele Iohannis.