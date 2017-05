Vaslui, locul 5 în topul oraselor cu cel mai mare nivel de radiatii naturale

luni, mai 29, 2017, 3:00

Conform datelor CNCAN, orasele cu cel mai mare nivel de radiatii naturale din Romania, aproape de 5 Bq/mc, cu mult mai putin decat limita de avertizare de 50 Bq (Becquere)/mc sau decat limita de alarmare de 200 Bq/mc, sunt Zimnicea si Timisoara. Urmeazã Turnu Severin, Craiova, Vaslui si Cãlãrasi, potrivit mãsurãtorilor efectuate pe data de 22 mai, la ora 08.00. Totodatã, nivelul de radiatii din interiorul clãdirilor este mai mare decat cel din exterior, astfel cã este bine sã aerisim spatiile inchise. ‘Este vorba despre radon, un gaz radioactiv care existã in solul pãmantului. A existat dintotdeauna si face parte din radiatiile naturale, iar gradul de periculozitate este foarte mic. Valorile sunt total nesemnificative. Vedeti cã in orasele din Transilvania, spre exemplu in Cluj, nivelul de radiatii, care oricum este mult mai mic decat nivelul de avertizare, este mai mic decat in Bucuresti, de exemplu. Aceasta din cauza solului care existã in zona respectivã. Multi ar spune cã nivelul de radiatii ar trebui sã fie cel mai mare in zona Cernavodã, pentru cã acolo existã cele douã reactoare nucleare. Nici vorbã de asa ceva, acolo nivelul este foarte mic’, a declarat presedintele CNCAN, Rodin Traicu.