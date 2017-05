Un tânãr politist vasluian, «Eroul Zilei» în Politia Românã

joi, mai 4, 2017, 3:00

La data de 30 aprilie 2017, in jurul orei 21.00, in timp ce se afla in timpul liber, pe raza comunei Pochidia, seful postului de politie din comunã, agent principal de politie Stefan Parfene a fost sunat de un adolescent de 15 ani, din Satul Nou, comuna Pochidia, care ia spus cã tatãl sãu, in varstã de 42 de ani, intentioneazã sã se spa – nzure in grajdul din apropierea locuintei. Politistul s-a deplasat de urgentã cu masina personalã la locul mentionat, unde a constatat cã poarta de acces era incuiatã, astfel cã a fortat-o pentru a reusi sã intre in curte. Ajuns in grajd, a observat bãrbatul de 42 de ani urcat pe ieslea animalelor, avand in jurul gatului un lat fãcut din funia de la cãrutã, legat de o grindinã a grajdului, bãiatul sãu incercand sã il tinã pe tatãl sãu de picioare, pentru a nu cãdea de pe iesle. ‘Politistul a intervenit prompt, a reusit sã scoatã latul de pe gatul bãrbatului, coborandu-l la sol. Deoa rece bãrbatul a devenit violent, a procedat la imobilizarea acestuia. S-a solicitat interventia unui echipaj de la Serviciul de Ambulantã Judetean Vaslui prin 112, dar i s-a comunicat cã nu sunt echipaje disponibile, fapt pentru care a solicitat ajutorul echipajelor de politie ce asigurau permanenta pe raza comunei. Echipajul de politie a sosit la fata locului si s-a cerut permisiunea ca bãrbatul sã fie transportat cu autospeciala MAI la spitalul din Barlad’, se aratã in comunicatul postat pe site-ul IGPR. Datoritã profesionalismului si prezentei de spirit cu care a actionat, politistul Stefan Artene a fost declarat, de cãtre conducerea Politiei Romane, ‘Eroul Zilei’. Ieri, in cadru oficial, la sediul Inspec – toratului de Politie al judetului (IPJ) Vaslui, comisarul sef Doru Gabriel Pantiru, seful inspectoratului, i-a conferit lui Stefan Parfene o ‘Distinctie de onoare’, in semn de apreciere a profesionalismului si devotamentului de care a dat dovadã in exercitarea atributiilor de serviciu. ‘Este o onoare sã-l avem in randul nostru, agentul principal de politie Stefan Parfene fiind un exemplu pentru toti politistii vasluieni. Avand in vedere cã interventia sa a fost fãcutã in timpul sãu liber, consider cã aceasta este incã o dovadã cã meseria de politist nu tine cont momentul in care este nevoie de ajutorul oamenilor legii. Stiu cã toti impãrãsiti aceleasi valori, fapt pentru care vã multumesc!’, a declarat comisarul sef Doru Gabriel Pantiru, seful IPJ Vaslui. ‘Existã momente in viatã cand solidaritatea si ajutorul dezinte – resat sunt esentiale si asta este ceea ce ne face cu adevãrat oameni. Simt nevoia sã multumesc agentului principal Stefan Parfene, pentru tot ce a fãcut ca sã salveze viata unui om. Nu il cunosc personal, insã am tinut sã ii strang mana si sã spun cã acest politist este un om deosebit’, a declarat prefectul judetului, Isabel Bogdan, prezent la festivitate. Gãlãtean de origine, Stefan Parfene isi desfãsoarã activitatea in cadrul IPJ Vaslui, la Postul de Politie Pochidia, din luna decembrie 2012, dupã absolvirea Scolii de Politie ‘Vasile Lascãr’ Campina. El a fost promovat in grad de agent principal si pe functia de sef al Postului de Politie Pochidia in urmã cu doar douã luni si douã zile, dupã promovare examenului tinut in acest sens.