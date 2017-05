Un tânãr din Iasi si-a gãsit sfârsitul la Berezeni

luni, mai 29, 2017, 3:00

Vineri, autoritãtile au intervenit, in localitatea Berezeni, pentru a scoate un tanãr de 25 de ani din putul unei fantani, in care cãzuse, la o adancime de aproximativ 12 metri, in timpul unor lucrãri de foraj, fiind acoperit de un mal de pãmant. Acesta a fost scos la scurt timp de echipa de salvatori de la ISU Vaslui, iar cadrele medicale au inceput imediat manevrele de resuscitare. Tanãrul se afla in stare gravã dupã ce, conform declaratiilor martorilor, a stat circa un sfert de orã acoperit complet de pãmant fros de doi metri. La fata locului a fost chemat si un elicopter SMURD, insã nu a mai fost necesar transportul bãrbatului la o unitate medicalã din Iasi sau Bucuresti, deoarece el nu a rãspuns manevrelor de resuscitare. Dupã aproximativ 90 de minute de resuscitãri, echipajul medical a declarat decesul. Prezent la fata locului, prefectul Isabel Bogdan a precizat cã, din primele informatii, bãrbatul era angajat al un unei firme din judetul Iasi, care executa lucrãrile la putul respectiv. Pentru cã evenimentul s-a petrecut in timpul programului, el este considerat accident de muncã, au precizat si reprezentantii Inspectoratului Teritorial de Muncã Vaslui. Acestia vor stabili dacã in cazul bãrbatului au fost respectate mãsurile de protectie a muncii si dacã se impun sanctiuni.