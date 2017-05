Tunurile pe asistatii social!

marți, mai 30, 2017, 3:00

Asistatii social apti de muncã nu mai trebuie sã primeascã ajutor financiar de la stat. Acesta a fost mesajul oamenilor de afaceri, transmis, ieri, în cadrul Sedintei de Dialog Social. Patronatul sustine cã în judet lucreazã doar 40.000 de persoane, în timp ce 90.000 primesc ajutor social de la stat. Mai mult, sute de locuri de muncã sunt neocupate, iar grosul somerilor refuzã sã se recalifice. Patronatul nu mai este dispus sã achite factura celor care stau în cârciumi si sunt „otrava societãtii”.

Beneficiarii de venit minim garantat au fost luati din nou in vizor in cadrul Sedintei Comisiei de Dialog Social Vaslui. Dupã ce Daniela Cimpianu, directorul Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Mun cã (AJOFM) Vaslui, a prezentat noile mãsuri de stimulare a fortei de muncã, prefectul Isabel Bogdan a intrebat de ce sutele de locuri de muncã libere nu sunt ocupate. ‘În evidentele AJOFM sunt 700 de locuri de muncã vacante, care nu se ocupã. Suntem pe primul loc in tarã la somaj. Care este explicatia? Ati fãcut burse, dar tot nu se ocupã?!’, a intrebat Isabel Bogdan. Cimpianu a rãspuns cã, din totalul somerilor, doar 1.500 primesc indemnizatie de somaj, iar restul sunt neindemnizati. Un somer neindemnizat se poate scoate din evidentele AJOFM si se poate inscrie din nou. Nimic nu il impiedicã sã facã acest lucru. Doar somerii indemnizati pot pierde indemnizatia. De asemenea, sunt peste 200 de persoane cu probleme de sãnãtate, care nu pot lucra in domeniul confectiilor. ‘Faptul cã nu se ocupã locurile de muncã tine si de pregãtirea profesionalã. Multe persoane nu au un nivel de pregãtire corespunzãtor pentru a ocupa un loc de muncã. Sunt persoane cu douã – trei clase si este greu sã le prindem in programul de pregãtire profesionalã’, a explicat Daniela Cimpianu.

Nu dati bani celor care stau în crâsme!

Ionel Constantin, presedintele Camerei de Comert, Industrie si Agriculturã (CCIA) Vaslui, este de pãrere cã locurile de muncã vacante nu se ocupã pentru cã, pur si simplu, nu existã… poftã de muncã. Multi someri nu au educatia din scoalã sau din cadrul societãtii pentru ca atunci cand nu lucreazã sã se recalifice profesional. ‘Nu vor sã se pregãteascã profesional, iar multi someri iau drumul bejeniei si pleacã in strãinãtate sau in vestul tãrii. Este foarte grav cã nu sunt pregãtiti! Nu existã o ‘armonizare’ intre programele scolare si nevoia socialã de fortã de muncã specializatã. Scolile profesionale tot fac croitori si croitorese si apoi o ‘croiesc’, vai de capul nostru! Au terminat tinerii liceele; ii vezi cat sunt de increzãtori si cat de dezamãgiti vor fi in toamnã…’, a spus Ionel Constantin. Pe de altã parte, oamenii de afaceri sunt de acord cu sprijinirea persoanele defavorizate, insã cer ca sprijinul financiar pentru persoanele apte de muncã sã fie anulat. ‘Dupã somaj, nu mai este nimic. Trebuie sã dãm bani celor care muncesc, nu trebuie salariile plafonate. Trebuie sã dãm bani necãjitilor, nu puturosilor! Sã nu dãm celor care stau in crasme si nu fac un sant curat, un drum, nu taie nicio iarbã. Oamenii de afaceri din judet nu pot intelege de ce trebuie sã plãtim?! Moldovenii erau cunoscuti prin muncã, in excelentã. Acum, e cu totul altceva’, a mai spus Ionel Constantin.

Primesc bani cei care au si pot

Gheorghe Croitoru, presedintele Sindicatului ‘Frãtia’ Vaslui, a precizat cã Legea nr. 416 privind venitul minim garantat prevede sprijin financiar pentru cei care nu au si nu pot. ‘Institutiile care rãspund de aplicarea legii au dus in derizoriu acest act normativ. Acum, primesc bani si cei care au, si cei care pot. AJOFM trebuie sã coboare in mediul rural, sã se cunoascã si acolo toate mãsurile care se adreseazã somerilor’, a spus Gheorghe Croitoru. Si Ovidiu Copacinschi, presedintele Asociatiei Patronale a Întreprinderilor Mici si Mijlocii Vaslui, a luat la tintã asistatii social. ‘Vorbim de premii, facilitãti pentru cei care nu muncesc. Pentru un investitor nu am vãzut sã se acorde o facilitate; ar trebui sã fie ajutati cei care creeazã plus valoare. În judetul Vaslui, 40.000 de persoane lucreazã, iar 90.000 primesc ajutor social. Unde ne aflãm cu acest raport?! Nu putem sã avem fortã de muncã calificatã prin mãsuri luate la Vaslui. Sunt probleme ce tin de strategiile de dezvoltare a tãrii. Fãrã o strategie, nu se intamplã nimic, doar vorbim’, a spus Ovidiu Copacinschi. Sorin Prepelitã, directorul Agentiei Judetene pentru Plãti si Inspectie Socialã Vaslui, i-a apãrat pe asistatii social din judet si a spus cã acesti oameni sunt condamnati cu usurintã. ‘Cum ar fi arãtat viata noastrã dacã ne-am fi nãscut intr-o comunã defavorizatã? Ce sanse am fi avut?! Haideti sã nu fim radicali in a condamna acesti oameni. Cum e sã te nasti in Dragomiresti, in Voinesti sau in Bãcesti? Acesti oameni chiar nu au avut de ales’, a explicat Prepelitã. În replicã, Ionel Constantin a replicat cã nu s-a referit la persoanele cu handicap sau la cele defavorizate care primesc venit minim garantat, ci la ‘cei care sunt otrava societãtii si nu fac nimic’.