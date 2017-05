Trei zile de actiuni intense ale politistilor vasluieni

miercuri, mai 17, 2017, 3:00

În trei zile de actiuni intensificate, dispuse de inspectorul general al Politiei Române, politistii vasluieni au constatat 10 infractiuni si au aplicat 638 de sanctiuni contraventionale.

În perioada 12-14 mai, peste 80 de politisti s-au aflat zilnic, in teren si au actionat pentru cresterea gra dului de sigurantã, prevenirea infrac tiunilor, combaterea evaziu nii fiscale si pentru un trafic rutier mai sigur. Astfel, la sfarsitul sãptãmanii trecute, politisti din structurile de ordine publicã, politie rutierã, investigatii criminale, investigare a criminalit, politie transporturi, cri minalitate organizatã, actiuni spe ciale, precum si arme, explozivi si substante periculoase au actio nat pentru prevenirea faptelor ilegale si impunerea legii. În cadrul actiunilor, politistii au constatat 10 infractiuni, 6 dintre acestea fiind pe linie de criminalitate economicã. De aseme nea, politistii au aplicat 638 de sanctiuni contra ventionale, in valoare totalã de 219.845 de lei. 489 dintre acestea au fost aplicate pentru nereguli la regimul circulatiei rutiere, 87 pentru nereguli privind ordinea si linistea publicã si 60 de sanctiuni au fost apli cate pentru nereguli privind comba terea activitãtii economice ilicite. Totodatã, politistii au retinut 42 de permise de conducere si au retras 14 certificate de inma – triculare conducãtorilor auto care au incãlcat normele rutiere in vigoare. Politistii au mai dispus ca mãsurã complementarã si indispo nibilizarea de bunuri in valoare de 3168 de lei.