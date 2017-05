Trei bãieti din Rebricea s-au dat în stambã la oras

marți, mai 23, 2017, 3:00

Trei tineri din comuna Rebricea sunt cercetati de politisti pentru sîvârsirea, pe raza municipiului Vaslui, a infractiunilor de loviri sau alte violente si tulburarea ordinii si linistii publice. Unul din tineri a fost retinut de politisti pentru 24 de ore.

Politistii Biroului de Investigatii Criminale Vaslui efectueazã cercetãri intr-un dosar penal intocmit pe numele a trei tineri, cu varste cuprinse intre 17 si 21 de ani, domiciliati in comuna Rebricea. Acestia sunt bãnuiti de comiterea infractiunilor de loviri sau alte violente si tulburarea ordinii si linistii publice, fapte comise in noaptea de 20 spre 21 mai, pe raza municipiului Vaslui. În noaptea respectivã, cei trei tineri au consumat bãuturi alcoolice intr-un local din municipiul Vaslui. Spre dimineatã, acestia au pãrãsit localul. În zona din apropierea barului, tinerii s-au intalnit cu un bãrbat de 29 de ani, pe care, desi nu il cunosteau, au inceput sã-l loveascã. În apãrarea acestuia au intervenit trei agenti de pazã de la local, care au reusit sã imobilizeze agresorii panã la sosirea echipajelor de politie. Bãrbatul de 29 de ani si un agent de pazã au fost transportati la spital pentru ingrijiri medicale. Cei trei tineri au fost condusi la sediul Politiei municipiului Vaslui, unde au fost audiati. Fatã de tanãrul de 21 de ani a fost emisã de cãtre politisti ordonantã de retinere pentru 24 de ore. Politistii continuã cercetãrile, pentru stabilirea cu exactitate a imprejurãrilor in care a avut loc evenimentul.