Transportatorii la negru nu se lasã

joi, mai 25, 2017, 3:00

Pirateria auto continuã sã lase SC Transurb SA Vaslui fãrã cãlãtori. Multi transportatori privati nu respectã statiile de oprire pe care le au fixate si, imediat ce intrã în municipiul Vaslui, «colecteazã» toti cãlãtorii aflati în statii. Pentru anul curent, Transurb estimeazã realizarea unui volum de venituri de 5.150.000 lei, o tintã greu de atins în aceste conditii.

Iulian Cretu, directorul Transurb Vaslui, spune cã nu are nicio posibilitate pentru a limita fenomenul transportului ilegal de persoane. Ar trebui, pur si simplu, ca toti operatorii economici sã respecte statiile de debarcare. ìPolitia Localã ar putea face verificãri pe teren. Transportatorii privati au anumite statii de oprire, pe raza orasului, care sunt mentionate in licentele de transport. Atunci cand se dau acestea, la Consiliul Judetean ar trebui sã se stie dacã respectivii transportatori respectã, sau nu, statiile de oprire, iar cei care nu le respectã, sã fie sanctionatiî, a spus Iulian Cretu. Pentru anul curent, bugetul de venituri si cheltuieli al SC Transurb SA Vaslui are la bazã realizarea unui volum de venituri de 5.150.000 lei, necesare pentru acoperirea unui volum de cheltuieli de 5.120.000 lei si realizarea unui profit brut de 30.000 lei. Fundamentarea veniturilor are ca bazã incasãrile la bilete, abonamente si curse speciale, precum si acoperirea de cãtre Consiliul Local Vaslui a gratuitãtilor si reducerilor de tarife pentru anumite categorii de beneficiari. Suma alocatã pentru gratuitãti si reduceri de tarife este de 1.680.672 lei (fãrã TVA) si este prevazutã in bugetul local al municipiului Vaslui pe anul curent. De mentionat cã prevederile bugetare pentru anul 2017 sunt cu 27,60% mai mari fatã de anul precedent. ìCheltuielile fixe privind functionarea societãtii au crescut in proportie de 14,7% fatã de anul trecut. Volumul de cheltuieli cu personalul este influentat de faptul cã salariul de baza minim este de 1.450 lei, cu o crestere de 16% fatã de anul precedent, de acest salariu beneficiind 93% din totalul salariatilor. Pentru incadrarea in fondul de salarii, societatea functioneazã cu un numãr restrans de personal, cu 6 posturi in administratie si cu atribuirea de sarcini suplimentare pentru toti salariatii existentiî, a precizat Iulian Cretu.