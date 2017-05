Transferul fostei unitãti militare la Primãrie asteaptã doar o semnãturã

marți, mai 16, 2017, 3:00

Dosarul privind preluarea fostei unitãti militare din oras de cãtre Primãria Vaslui este pe drumul cel bun. În prezent, documentatia a trecut de procedura administrativã din Ministerul Apãrãrii. Mai trebuie doar o semnãturã, chiar a ministrului de resort, pentru ca, în anii viitori, pe terenul unitãtii sã poatã fi demarate investitiile dorite de muncipalitate.

Eduard Lãcãtusu, secretarul Primãriei Vaslui, are o comunicare permanentã cu ministerul pe tema transferului fostei unitãti militare. ‘Dupã ce va fi semnat de ministrul Apãrãrii, dosarul va merge apoi la Ministerul Dezvoltãrii si Administratiei Publice. Ulterior, dupã ce documentul va avea toate avizele decesare, se va da o hotãrare de guvern privind transferul fostei unitãti militare la autoritãtile locale’, a explicat Eduar Lãcãtusu. Preluarea perimetrului ocupat de fosta unitate militarã din oras de cãtre Primãrie este un proiect mai vechi al municipalitãtii. Aflat intr-o vizitã de lucru la Vaslui, la mijlocul anului 2013, Mircea Dusa, ministrul Apãrãrii la vremea respectivã, declara cã autoritãtile locale i-au solicitat sã analizeze posibilitatea ca unele terenuri si clãdiri care se aflã in proprietatea Ministerului Apãrãrii sã fie transferate autoritãtilor locale. ‘Aici, in municipiul Vaslui, este vorba despre o unitate militarã, aflatã in centrul orasului, si despre terenurile de langã municipiu, unde au functionat poligoanele’, spunea Mircea Dusa.

Investitii stabilite

În luna octombrie 2016, Consiliul Local (CL) Vaslui a aprobat o hotãrare privind preluarea imobilului 363 Vaslui – Cazarmã, din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apãrãrii in domeniul public al municipiului Vaslui si in administrarea CL. Ministerul Apãrãrii a solicitat sã i se comunice obiectivele de investitii ale Primãriei Vaslui si perioada de timp pentru realizarea acestora. Pentru valorificarea suprafetei de 17,70 hectare teren, situatã in centrul municipiului Vaslui, se propune realizarea, intr-un termen de 20 de ani, a unui complex de servicii comunitare, pe o suprafatã de 7,70 hectare, care va cuprinde: Directia de Asistentã Socialã – serviciu public cu personalitate juridicã, ordonator tertiar de credite, aflat in subordinea primarului, centre sociale si medico-sociale (cantinã socialã, centru si cãmin pentru persoane de varsta a III-a, adãpost pentru victimele violentei domestice, adãpost pentru oamenii strãzii, centru pentru copii, cresã/grãdinitã, ingrijiri paliative, balneofizioterapie), centru cultural, spatii si zone de agrement, salã de sport, spatii verzi, cãi acces, locuri parcare. Tot in locatia fostei unitãti militare, pe o suprafatã de 10 hectare se va infiinta un parc – grãdinã botanicã.