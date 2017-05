Traficul Bârladului, o problemã «mai grea decât carnea de porc»

luni, mai 29, 2017, 3:00

Primarul Bârladului, Dumitru Boros, a vorbit, ieri, pe larg, de una dintre cele mai mari probleme ale orasului pe care îl conduce: traficul infernal de pe strãzi. De la constructia atât de asteptatei sosele ocolitoare la problematica sensurilor giratorii atât de cerute de localnici si pânã la ultimele ultimele lucrãri pe unele strãzi, concluzia desprinsã a fost fãrã echivoc: sã sperãm cã va fi bine!

Iar sperantele edilului-sef sunt indreptãtitre, dacã este sã tinem cont de faptul cã majoritatea interventiilor in traficul orasului pentru fluidizare nu tin de administratia localã. Boros a punctat, initial, problema soselei ocolitoare, anuntand public cã, recent, ministerul de resort a cerut Primãriei sã isi comunice pozitia in privinta avizului pe care l-a dat in anul 2010 pentru constructia obiectivului. Asta pentru a nu mai fi necesarã revizuirea intregii documentatii, asa cum s-a apreciat initial de cãtre constructorii de la Compania de Drumuri. De ce a fãcut primarul Boros aceastã mentiune, a explicat tot el, imediat: ‘Am anuntat, prin urmare, ministerul cã mentinem avizul, numai sã vedem odatã incepute lucrãrile. Tot ce stiu in prezent despre acest subiect este cã anul acesta se va scoate la licitatie executia. Numai cã, intre timp, avem si problema sensurilor giratorii, care este, de asemenea, o interventie in trafic ce nu depinde de noi, fiind vorba despre amenajarea lor pe Bulevardul Republicii, arterã ce apartine de cei de la Drumuri Nationale. Ei, de fapt, trebuie sã facã aceste sensuri, insã noi am cerut, deocamdatã, pentru a vedea impactul, mãcar amenajarea unora cu balize. Este vorba despre cele trei intersectii: de la Confectii, Popa Sapcã si BCR. Acum, rãmane sã vedem ce rãspunsuri vom primi’, a declarat primarul Boros.

Iar unde nu-i cap… vai de amortizoare!

În amãnunt, probleme din traficul local nu sunt nici pe departe doar cele cauzate de lipsa soselei ocolitoare sau a sensurilor giratorii. În viitorul foarte apropiat, din pãcate, barlãdeanul de rand ar putea asista la o nouã treabã fãcutã… ca la romani. Primarul Boros a explicat cã sunt sanse foarte mari ca anul acesta sã se rezolve o datã pentru totdeauna problemei canalizãrii de pe bulevardul Epureanu. Ori, acest lucru ar insemna cã, odatã cu inceperea lucrãrilor, deci cu distrugerea totalã a infrastructurii rutiere, traficul greu care tranziteazã orasul de la nord la sud si care este actualmente dirijat pe Epureanu, s-ar putea muta, pe ambele sensuri ale strãzii Vasile Parvan. O arterã abia peticitã de municipalitate, care nu se stie cum se va comporta in atare conditii. Mai mult, dacã ‘Parvan’ nu va face fatã iar locuitorilor imobilelor de pe aceastã stradã le va sãri panã si ciorba din farfurii din cauza trepidatiilor, se ia in calcul chiar dirijarea pe… Republicii. ‘Nu este altã solutie, decat sã dirijãm traficul greu, ori pe Parvan, ori pe Republicii. Suntem constienti de riscuri, dar trebuie sã actionãm in consecintã, dacã vrem sã vedem odatã reparat si Epureanu. Lucru care se va intampla imediat ce se terminã lucrãrile de canalizare de acolo, incepute si abandonate de Consiliul Judetean acum mai bine de un an. Sunt toate sansele sã reinceapã lucrãrile de canalizare de pe Epureanu, anul acesta, insã problemna care se ridicã este cat vor dura! Vom vedea dacã nu se stricã si celelalte strãzi pe care vom dirija traficul greu…’, a incheiat primarul Barladului. Ce-i drept, oleacã de ordine in trafic – sã zicem asa – s-a putut constata si la acest final de sãptãmanã. Dar asta numai pentru cã, pe strãzile principale cu precãdere, politistii si-au fãcut din nou meseria si au amendat, fãrã discriminare, orice oprire sau stationare neregulamentarã.