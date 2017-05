Toatã Rutiera din Bârlad, în stradã!

marți, mai 23, 2017, 3:00

Politistii din cadrul Biroului Rutier Barlad au actionat, sambãtã si duminicã, pentru reducerea numãrului accidentelor rutiere si a consecintelor acestora determinate de oprirea neregulamentarã, neacordarea prioritãtii de trecere pietonilor, respectiv incãlcarea de cãtre pietoni a normelor privind circulatia pe drumurile publice. În urma actiunii, politistii au aplicat 268 de sanctiuni contraventionale participantilor la trafic care nu au respectat normele rutiere, in valoare totalã de 50.605 lei. Dintre acestea, 230 au fost aplicate conducãtorilor auto pentru oprire neregulamentarã. Sase conducãtori auto au fost sanctionati contraventional pentru neacordarea prioritãtii de trecere pietonilor angajati in traversarea regulamentarã a drumului public, prin locurile special amenajate si semnalizate. Totodatã, pe langã sanctiunea contraventionalã principalã, a fost aplicatã si sanctiunea complementarã de suspendare a exercitãrii dreptului de a conduce autovehicule pe drumurile publice, pentru o perioadã de 30 zile. De asemenea, politistii au aplicat 26 de sanctiuni contraventionale persoanelor care, in calitate de pietoni, s-au angajat in traversarea strãzii prin loc nepermis. În primele 4 luni ale acestui an, la nivelul judetului Vaslui, pe fondul indisciplinei pietonilor, au avut loc 24 de accidente rutiere, dintre care 10 grave (soldate cu 2 persoane decedate si 8 rãnite grav). Politia Rutierã atrage atentia tuturor participantilor la trafic, indiferent de calitatea pe care o au (de conducãtor auto sau de pieton), cu privire la necesitatea respectãrii regulilor de circulatie si adoptarea unei conduite preventive, pentru reducerea evenimentelor rutiere nedorite.