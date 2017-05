Tinteste sus, fii cel mai bun! Alege cariera militarã!

miercuri, mai 10, 2017, 3:00

Dacã simti atractie fatã de profesia militarã, nu mai astepta, acum este momentul sã actionezi! Centrul Militar Judetean Vaslui prin Biroul informare-recrutare, desfãsoarã activitãti de recrutare a candidatilor, bãieti si fete, cu domiciliul în judetul Vaslui, pentru admiterea în institutiile militare de învãtãmânt postliceal (durata studiilor 1 an de zile), pentru anul de învãtãmânt 2017 – 2018.

Pentru formarea subofiterilor pe filiera directã sunt disponibile 136 locuri, pentru diferite specialitãti militare (infanterie, artilerie si rachete, politie militarã, comunicatii, intendentã, administratie, aviatie si operator (controlor) trafic aerian etc.), iar candidatii pot proveni din randul civililor din cadrul si din afara Ministerului Apãrãrii Nationale, dacã indeplinesc criteriile generale si specifice de recrutare, astfel: – sã aibã cetãtenie romanã si domiciliul stabil in tarã de cel putin 6 luni; – sã nu fi fost condamnat/ã penal, sã nu fie in curs de urmãrire penalã, sã aibã un comportament moral in societate; – sã fie declarat/ã ‘apt/ã medical’; – sã aibã varsta de cel mult 35 de ani, impliniti in anul 2017; – sã fie inscris/ã in ultimul an de liceu sau sã fie absolvent/ã de invãtãmant liceal, cu sau fãrã diplomã de bacalaureat, dar sã facã dovada promovãrii examenului de bacalaureat panã la data sustinerii concursului de admitere. Selectia se va face prin sustinerea unor probe eliminatorii: evaluãri psihologice, sportive, interviul de evaluare finalã la Centrul Zonal de Selectie si Orientare Campulung Moldovenesc. La concursul de admitere, candidatii vor sustine in perioada 31.07 – 03.08.2017 un test grilã, eliminatoriu, la limba englezã si un test grilã de verificare a cunostintelor la limba romanã (limbã si comunicare) si legislatie din domeniul apãrãrii, dacã opteazã pentru Scoala Militarã de Maistri si Subofiteri a Fortelor Terestre, Pitesti, sau un test grilã, eliminatoriu, la limba englezã, precum si un test grilã de verificare a cunostintelor la matematicã (algebrã si trigonometrie) si fizicã (mecanicã si electricitate), in perioada 08 – 11.08.2017, dacã opteazã pentru Scoala Militarã de Maistri si Subofiteri a Fortelor Aeriene, Boboc (Buzãu). Mentionãm faptul cã un candidat poate participa la examenul de admitere la ambele institutii de invãtãmant militar, in baza aceluiasi dosar de candidat, iar in acest an de invãtãmant, locurile scoase la concurs pentru fiecare institutie, sunt la comun, atat pentru bãieti cat si pentru fete. IMPORTANT! În cadrul scolilor postliceale militare, se asigurã gratuitate pe timpul studiilor (hrãnire, echipare, cazare, transport, asistentã medicalã etc.). La finalizarea studiilor, prin contract, se asigurã loc de muncã in cadrul Ministerului Apãrãrii Nationale. Pentru informatii detaliate, consiliere si inceperea procesului de recrutare, cei interesati trebuie sã se adreseze direct la sediul Biroului informare – recrutare, situat pe strada Decebal nr. 16, in clãdirea Centrului de resurse pentru afaceri Vaslui, etaj I, camera 8, zilnic, de luni panã vineri, intre orele 08.30 – 16.30, marti intre orele 10.30-18.30. Informatii suplimen – tare se pot obtine la telefoanele 0235/315.309 sau 0720/053.281.