Tinerii frumosi si liberi… sã-si ia zborul în viatã

Peste 1.000 de elevi de la liceele din municipiul Vaslui au sãrbãtori, ieri, Ziua Absolventului. Plini de entuziasm si optimism, tinerii au umplut încã de dimineatã Piata Civicã a orasului. Oficialitãtile locale, directorii liceelor, sefii de promotie au fost promotorii întregului eveniment si au marcat importanta deosebitã a momentului. În cadrul uneia dintre cele mai reusite editii a Zilei Absonventului, tinerii au fost felicitati pentru rezultatele obtinute si au primit urãri de succes pentru urmãtoarele examene.

Elevii de liceu din promotia 2017 au sãrbãtorit, ieri, in Piata Civicã Vaslui, Ziua Absolventului de Liceu. La fel ca in anii trecuti, de la primele ore ale diminetii, elevii celor sase licee din municipiul Vaslui au venit incolonati spre centrul orasului. Este vorba de elevii de la Liceul Teoretic ìMihai Kogãlniceanuî, cu 173 de absolventi, Liceul Teoretic ìEmil Racovitãî, cu 266 absolventi, Liceul Tehnologic ìIon Mincuî, cu 251 absolventi, Liceul Tehnologic ìStefan Procopiuî, cu 410 absolventi, Colegiul Economic ìAnghel Ruginãî, cu 168 absolventi, si Liceul cu Program Sportiv, cu 75 absolventi. Dupã intonarea Imnului de stat al Romaniei, Vasile Pavãl, primarul municipiului Vaslui, a adresat un mesaj de suflet tinerilor absolventi de liceu. ìÎn fiecare an, de cand aceastã traditie s-a impãmantenit la Vaslui, am fãcut o mãrturisire, pe care o fac si acum: astept aceastã clipã de peste an cu o nerãbdare, dar si o bucurie greu de stãpanit. Este, de fapt, bucuria plinã de gandul nostalgic al propriilor mei ani de liceu. Astãzi, nu este numai sãrbãtoarea voastrã, este si sãrbãtoarea Vasluiului, a familiilor voastre, a profesorilor vostriî, a spus Vasile Pavãl.

Nu va uitati parintii si profesorii!

Primarul Vasluiului i-a sfãtuit pe tineri sã nu ii uite niciodatã pe pãrintii lor, pentru cã ei s-au luptat in fiecare zi pentru ca ei sã poatã invãta, sã poatã ajunge mai sus decat au ajuns ei. Pavãl i-a indemnat pe tineri sã nu isi uite nici profesorii, care, in toti acesti ani, s-au implicat, uneori cu pretul sãnãtãtii lor, pentru educatia lor, pentru a deveni mai performanti. ìAm fost fericit sã urmãresc, cu atentie si nestãpanitã mandrie, rezultatele muncii voastre la concursuri si olimpiade nationale. Voi sunteti Vasluiul adevãrat, voi sunteti ziua noastrã de maine, cu spe rantele voastre, cu credinta voastrã in voi si in puterile voastre. Noi toti credem in voi si in reusita voastrã. Voi ne faceti viata frumoasã, prin exube rantã si tinerete’, a mai spus Pavãl. Dupã ce isi vor fi implinit visu rile, tinerii sunt chemati sã se intoarcã din nou in Vaslui, pentru cã orasul are nevoie de ei. ìVasluiul este casa voastrã. Voi sunteti ai nostri, oriunde v-ar purta destinul! Vã doresc o zi de maine asa cum numai cineva care vã iubeste vã poate dori. Iar eu vã iubescî, a incheiat Pavãl. Gabriela Plãcintã, inspector general al Inspectoratului Scolar Judetean Vaslui, a subliniat faptul cã promotia 2017 este una specialã, prin prisma rezultatelor exceptionale obtinute la concursurile si olimpia -dele nationale. Din acest punct de vedere, probabil anul 2017 este cel mai bun din lunga listã a anilor de exceptie pentru invãtã mantul de performantã din Vaslui.

Sefii de promotie, la apel

Si Dumitru Buzatu, presedintele Consiliului Judetean Vaslui, i-a salutat pe tinerii liceeni: ìÎncã o generatie de elevi este prezentã in Piata Civicã, un eveniment care va marca viata fiecãruia dintre voi. Vã doresc sã vã impliniti visurile, telurile, obiectivele si, intr-un final, sã vã intalniti cu toti aceia care v-au condus panã aici. Mult succes!’, a spus Dumitru Buzatu. Urmãtorul pas al evenimentului a fost prezentarea sefilor de promotie, care au inmanat simbolice chei ale succesului colegilor lor din clasele a XI-a. Pe scenã au urcat Ioana Aelenei, sef de promotie la Liceul ìMihail Kogãlniceanuî, cu media generalã 10.00, Ana Maria Polcovnicu si Laura Elena Bolea, sefe de promotie la Liceul ìEmil Racovitãî, cu media generalã 9.96, Diana Luiza Coisin, sef de promotie la Liceul ìIon Mincuî, cu media 9,67, Viorela Cirnicianu, sef de promotie la Liceul ìStefan Procopiuî, cu media 9.90, Ana Maria Voina, sef de promotie la Colegiul Economic ìAnghel Ruginãî, cu media 9.95, si Bianca Adina Cãldare, sef de promotie la Liceul cu Program Sportiv, cu media 9,40.