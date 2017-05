Termenul limitã pentru înscrierea în competitia E.ON Energy Globe Award Romania 2017, prelungit pânã la 16 iunie

miercuri, mai 31, 2017, 3:00

Cei care au initiative sau idei din domeniul eficientei energetice si al protejãrii mediului sunt invitati sã le înregistreze pe www.energyglobe.ro. Extinderea perioadei de înscriere va permite cât mai multor detinãtori de proiecte sã intre în concurs. Cîstigãtorii celor cinci categorii vor primi premii importante acordate de partenerii competitiei.

Termenul limitã pentru înscrierea proiectelor si a ideilor din domeniul eficientei energetice si al protejãrii mediului în cadrul competitiei E.ON Energy Globe Award 2017 a fost prelungit de la 31 mai pânã la 16 iunie, pentru a da posibilitatea cât mai multor titulari de astfel de initiative sã le înregistreze în concurs. Competitia este deschisã pentru orice persoanã fizicã sau juridicã din România, precum comune, municipalitãti, societãti comerciale, institutii stiintifice si de cercetare, organizatii de stat, organizatii neguvernamentale, scoli sau universitãti. Pentru a intra în competitie, proiectele sau initiativele trebuie sã fie înscrise pe www.energyglobe.ro. Acestea vor fi grupate pe cinci categorii: Companii, Municipalitãti, Do it yourself, Tineret si Idei. Dacã în primele patru categorii sunt eligibile proiectele aflate în diverse faze de realizare, în cea de-a cincea categorie vor fi incluse doar acele initiative sau idei încã neimplementate. Proiectele câstigãtoare la fiecare categorie în parte vor fi recompensate cu premii valoroase, vor fi promovate si se vor bucura de un larg interes din partea opiniei publice. Selectarea si evaluarea acestora se va realiza de cãtre un juriu independent format din specialisti de renume, iar decernarea premiilor va avea loc în cadrul unei Gale organizate în luna octombrie la Bucuresti. Marele cîstigã tor se va califica la etapa internationalã a Energy Globe Award. Partenerii institutionali ai editiei din acest an a E.ON Energy Globe Award Romania sunt Universitatea Politehnicã din Bucuresti – Facultatea de Energeticã, Universitatea Tehnicã „Gheorghe Asachi” din Iasi si Universitatea Tehnicã din Cluj-Napoca. De asemenea, proiectul este sustinut de Ministerul Energiei si Ministerul Mediului. Energy Globe Award (EGA), cea mai importantã competitie la nivel international din domeniul eficientei energetice si protejãrii mediului înconjurãtor, cu o traditie de aproape douã decenii, este organizatã în România de cãtre compania E.ON începând din anul 2016. La prima editie, în competitia E.ON Energy Globe Award au fost înscrise peste 150 de proiecte, iar Marele premiu a fost de 10.000 de Euro. Detalii despre proiectele finaliste si cîstigãtori pot fi gãsite pe www.energyglobe.ro, precum si pe pagina de Facebook a competitiei. Energy Globe Award (www.energy globe.info) a fost creat în 1999 de pionierul în domeniul energiei, austriacul Wolfgang Neumann, iar în acest moment este organizat în circa 180 de tãri, fiind cel mai important concurs din lume pentru solutii de economisire a energiei si protectia mediului. E.ON a intrat în România în anul 2005, când a preluat fostele societãti de stat din domeniul gazelor naturale si energiei electrice. Companiile din structura grupului E.ON opereazã, în prezent, o retea de distributie a gazelor naturale în lungime de peste 21.650 km, respectiv o retea de distributie a energiei electrice de peste 81.500 de kilometri si desfãsoarã activitãti în 20 de judete situate în jumãtatea de Nord a tãrii, având circa 3,1 milioane de clienti. În ultimii 11 ani, E.ON a investit în România peste 1,4 miliarde de euro.