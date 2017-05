Termenele pentru raportãtile contabile pentru 2016

vineri, mai 5, 2017, 3:00

Ministerul Finantelor a fixat termenele de depunere a situatiilor financiare si a raportãrilor contabile anuale aferente exercitiului financiar 2016. Termenele sunt urmãtoarele: pentru societãtile, societãtile/companiile nationale, regiile autonome, institutele nationale de cercetare-dezvoltare – 150 de zile de la incheierea exercitiului financiar, respectiv panã la 30 mai 2017, iar pentru celelalte persoane – 120 de zile de la incheierea exercitiului financiar, respectiv panã la 2 mai 2017. Pentru subunitãtile din Romania care apartin unor persoane juridice cu sediul sau domiciliul in strãinãtate (cu exceptia subunitãtilor deschise in Romania de societãti rezidente in state apartinand Spatiului Economic European), termenul este de 150 de zile de la incheierea exercitiului financiar. Acelasi termen se aplicã si pentru persoanele care opteazã pentru un exercitiu financiar diferit de anul calendaristic si care au obligatia de a intocmi raportãri contabile anuale la 31 decembrie distinct de situatiile financiare anuale incheiate la data aleasã pentru acestea. Formatul electronic al situatiilor financiare anuale constã intrun fisier PDF, avand atasat un fisier xml si un fisier cu extensia zip. ‘Situatiile financiare anuale si documentele cerute de lege se depun in format hartie si in format electronic la registratura unitãtilor teritoriale ale MFP sau la oficiile postale, prin scrisori cu valoare declaratã sau numai in formã electronicã, pe portalul www.e-guvernare.ro avand atasatã o semnãturã electronicã extinsã’, a precizat Mirela Bulgaru, purtãtor de cuvant al Adminsitratiei Judetene a Finantelor Publice Vaslui.