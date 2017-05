Tânãrã de 24 de ani, din Vaslui, moartã în Muntii Bucegi

marți, mai 30, 2017, 3:00

O tânãrã de 24 de ani, din judetul Vaslui, a fost gãsitã de salvamontisti, sâmbãtã, în stare gravã, inconstientã, dupã ce a cãzut într-o prãpastie pe traseul Jepii Mici, din Muntii Bucegi. Dupã o orã în care sa încercat resuscitarea tinerei, medicii au declarat decesul.

Turista in varstã de 24 de ani care a cãzut, sambãtã, in prãpastie, pe traseul Jepii Mici, din Muntii Bucegi, a murit, aceasta suferind multiple traumatisme si fracturi. Medicii au declarat decesul dupã mai bine de o orã in care tanãra nu a rãspuns manevrelor de resuscitare. Potrivit Serviciului Judetean de Ambulantã (SAJ) Prahova, turista care a cãzut intr-o prãpastie pe traseul Jepii Mici a suferit politramatisme care au fost incompatibile cu viata. ‘Am gãsit-o in stop cardio-respirator. Prezenta politraumatisme, un traumatism cranio-cerebral grav, traumatism toracic, fracturi’, a declarat, sambãtã, pentru MEDIAFAX, George Dutã, purtãtor de cuvant al Serviciului de Ambulantã Judetean Prahova. Jandarmeria Montanã a precizat cã turista a cãzut de la o inãltime de 50 de metri, in zona Valea Spumoasã. Un turist a fost cel care a sunat la 112. Tanãra era din Vaslui, in vacantã cu un grup de prieteni. Ei se intorceau in Busteni de pe Platoul Bucegilor cand fata a alunecat si a cãzut. În acel moment ploua torential. Trupul turistei a fost transportat la Serviciul de Medicinã Legalã din Ploiesti. Traseul Jepii Mici din Muntii Busteni este deschis turistilor.