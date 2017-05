Supãrat pentru nu i s-a redus destul pedeapsa!

miercuri, mai 10, 2017, 3:00

Desi i s-a redus semnificativ pedeapsa cu închisoarea, un pãdurar nemtean, condamnat definitiv pentru mai multe furturi de lemne si alte infractiuni, a contestat decizia judecãtorilor vasluieni. Dacã pedepsele primite începând cu 2011 ar fi fost consecutive, Marian Ciobanu ar fi trebuit sã execute 12 ani si 6 luni de închisoare, însã cele 3 condamnãri primite anterior însumau 6 ani si 9 luni, iar prin contopirea acestora, decisã de Judecãtoria Vaslui, prin sentinta contestatã de pãdurarul hot, acesta ar urma sã execute doar… 4 ani si 3 luni de închisoare.

Marian Ciobanu, pãdurar in comuna Horia, judetul Neamt, a ajuns, la sfarsitul anului 2015, in Penitenciarul Vaslui, dupã ce a fost condamnat definitiv, pentru a treia oarã, pentru furt de lemne si alte fapte menite sã acopere furtul. Dupã mai bine de un an, vãzand cã instantele vasluiene admit usor cererile de contopire a pedepselor, si implicit, reducerea timpului petrecut dupã gratii, fostul pãdurar a fãcut o astfel de cerere. Chiar dacã pedeapsa i-a fost redusã semnificativ, de cãtre Judecãtoria Vaslui, Ciobanu nu a fost multumit, si si-a incercat incã o datã sansa, contestand sentinta. De aceastã datã insã, nu a avut noroc, cererea sa fiind respinsã de magistratii Tribunalului Vaslui. Fost pãdurar la Ocolul Silvic Roman, Marian Ciobanu a fost condamnat, in septembrie 2015, de Judecãtoria Roman, la doi ani si nouã luni de inchisoare pentru cã, in loc sã pãzeascã pãdurea, el a actionat ca un ordinar hot de lemne. În iulie 2013, la un control, el a fost descoperit cã ar fi tãiat ilegal 18 plopi, reprezentand un prejudiciu de aproximativ 6.000 de lei. Pentru a acoperi furtul, el a falsificat mai multe documente, drept pentru care a fost acuzat si de fals intelectual, abuz in serviciu si fals in inscrisuri oficiale. În timp ce era cercetat pentru furtul plopilor, un control in cantonul sãu a dat a ivealã si alte furturi de lemne. Astfel, au fost descoperite 5 proceseverbale false, in care se dorea justificarea a 30 de cioate. Anchetatorii au mers la oamenii care au fost ßsanctionati’, iar acestia au depus mãrturie cã l-au vãzut pe pãdurar doborand copacii, si l-au ajutat sã care lemnul tãiat ilegal. În consecintã, a fost deschis un nou dosar, in care pãdurarul a primit incã o condamnare, de 3 ani si 6 luni de inchisoare, tot cu executare. Trebuie spus cã aceasta era cea de-a treia condamnare, dupã ce, in 2011, tot pentru furt de arbori, Marian Ciobanu primise o pedeapsã de 6 luni de inchisoare, cu suspendarea executãrii. Culmea, atunci, chiar dacã avea antecedente penale, el a rãmas mai departe pãdurar. Trebuie spus cã, dacã pedepsele primite pentru infractiunile comise ar fi fost insumate, si nu contopite, pãdurarul hot ar fi trebuit sã stea in inchisoare nu mai putin de 12 ani si 6 luni. În schimb, in urma ultimei contopiri a pedepselor, Marian Ciobanu va avea de executat doar 4 ani si 3 luni, si, dat fiind cã a executat deja 1 an si 8 luni, ar putea fi eliberat conditionat peste ceva mai mult de un an!