Suntem 55.000 sau «o sutã si» de mii?

marți, mai 16, 2017, 3:00

Când vine vorba de numãrul de locuitori, consilierii locali ai Vasluiului intrã, brusc, într-o ceatã deasã. La aprobarea planului de sigurantã publicã, Politia Localã Vaslui se raporteazã la o populatie totalã de 100.170 persoane. Liberalii cred cã cifra avansatã nu este corectã; de fapt, spun ei, în Vaslui ar trãi circa 55.000 de persoane. Atîtia sau de douãCând vine vorba de numãrul de locuitori, consilierii locali ai Vasluiului intrã, brusc, întro ceatã deasã. La aprobarea planului de sigurantã publicã, Politia Localã Vaslui se raporteazã la o populatie totalã de 100.170 persoane. Liberalii cred cã cifra avansatã nu este corectã; de fapt, spun ei, în Vaslui ar trãi circa 55.000 de persoane. Atîtia sau de douã ori mai multi, fãrã sã cadã de acord asupra uneia dintre versiuni, consilierii au sfârsit prin a aproba planul de ordine si sigurantã publicã. Dacã este gândit pentru «o sutã si» de mii de locuitori, la 55.000 ar trebui sã fie de douã ori mai eficient, nu?!i, consilierii au sfârsit prin a aproba planul de ordine si sigurantã publicã. Dacã este gândit pentru «o sutã si» de mii de locuitori, la 55.000 ar trebui sã fie de douã ori mai eficient, nu?!

Actualizarea de cãtre Consiliul Local (CL) Vaslui a planului de ordine si sigurantã publicã al Politiei Locale a venit la pachet cu o dilemã pentru consilierii locali. La capitolul populatie, in planul de ordine si sigurantã publicã al municipiului Vaslui pe anul 2017 se precizeazã cã ‘in municipiul Vaslui locuiesc aproximativ 100.170 persoane, dintre care 42.510 sunt persoane de sex masculin, 42.052 sunt persoane de sex feminin, 8.258 copiii de sex masculin si 7.350 copiii de sex feminin. Ponderea somerilor in municipiul Vaslui este 0,92%, respectiv de 549 someri. Se inregistreazã un numãr de aproximativ 1.000 de cetãteni care fac naveta in municipiul Vaslui. Sub aspect confesional, populatia este majoritar ortodoxã (92%), existand insã si o micã, dar veche comunitate catolicã (3%), la care se adaugã cultele neoprotestante (5%)’ se mentioneazã in document. Marius Arcãleanu, consilier PNL, crede cã numãrul populatiei la care s-a raportat Politia Localã atunci cand a intocmit planul de ordine si sigurantã publicã este mult mai mare decat in realitate. ‘Avem o situatia specialã in orasul nostru. În evidentele oficiale sunt inregistrate 100.000 de persoane, cand, de fapt, numãrul locuitorilor este de 55.000 persoane. Nu putem persista in aceastã situatie! Trebuie sã avem o statisticã apropiatã de adevãr’, a declarat liberalul. Viceprimarul Daniel Neacsu a intervenit imediat, cerand ca Arcãleanu sã punã la dispozitia CL documentele din care reiese cã Vasluiul are 55.000 de locuitori. În replicã, liberalul a spus cã cifra invocatã se gãseste in datele Recensãmantului populatiei si locuintelor, desfãsurat in 2011. ìDomnule consilier, am ajuns in anul 2017!î’ i-a replicat Daniel Neacsu. Prin planul de ordine si sigurantã publicã al Politiei Locale a municipiului Vaslui se urmãreste organizarea cat mai judicioasã a structurii de politie localã, pentru mentinerea ordinii si linistii publice pe teritoriul unitãtii administrativ-teritoriale.