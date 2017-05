Subventie pentru lâna comercializatã

joi, mai 18, 2017, 3:00

Producãtorii agricoli care isi desfãsoarã activitatea in domeniul cresterii ovinelor si caprinelor vor primi o subventie pentru lana comercializatã. Ieri, pe site-ul Ministerului Agriculturii a fost postatã o hotãrare de guvern privind schema de ajutor de minimis. Valoarea sprijinului financiar este de 1 leu/kilogramul de lanã comercializatã. Valoarea totalã a ajutoarelor de minimis care se acordã unei intreprinderi/ intreprinderi unice nu poate depãsi suma de 15.000 euro pe durata a trei exercitii financiare, in cursul exercitiului financiar actual si in cele douã exercitii financiare precedente. Începand cu data intrãrii in vigoare a hotãrarii, oierii depun o cerere de inscriere in program prin care solicitã inregistrarea in registrul unic pentru accesarea programului de sustinere a crescãtorilor de ovine si caprine pentru comercializarea lanii. Pentru obtinerea sprijinului, solicitantii au obligatia sã depunã la directiile pentru agriculturã judetene documente justificative, care sã ateste comercializarea productiei de lanã obtinutã, panã la data limitã a anului de cerere, respectiv 1 iulie inclusiv. Documentele justificative sunt factura/fila/filele din carnetul de comercializare, din care sã rezulte cantitatea de lanã comercializatã. În prezent, sute de crescãtori de ovine din judetul Vaslui stau cu lana in depozite, fãrã a obtine vreun castig. Singurele cantitãti de lanã se comercializeazã doar prin intermediari, dar la preturi foarte mici. Din aceastã cauzã, crescãtorii de ovine din judet au renuntat la rasele de lanã, si s-au axat pe rasele de carne si lapte.