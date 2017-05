Statul se va împrumuta masiv, vor creste taxele, iar legea se va bloca

marți, mai 30, 2017, 3:00

Consiliul National al IMM-urilor (CNIPMMR) a calculat cã impactul Legii salarizãrii personalului plãtit din fonduri publice asupra cheltuielilor bugetare ar putea fi de 34 de miliarde de lei pânã în 2020 si de 42 de miliarde de lei pânã în 2022, a anuntat luni conducerea confederatiei patronale.

ßÎn lipsa unui studiu de impact realizat oficial, am calculat noi cã Legea salarizãrii va duce la o majorare a cheltuielilor bugetare cu 34 de miliarde de lei panã in anul 2020 si cu 42 de miliarde de lei panã in anul 2022. Solicitãm Camerei Deputatilor sã analizeze cu maximã atentie si responsabilitate a cest proiect legislativ si sã prezinte un studiu privind atat impactul bugetar, cat si impactul asupra investitiilor – care ar putea scãdea dramatic – si asupra sectorului privat’, a declarat presedintele de onoare al CNIPMMR, Ovidiu Nicolescu. Conducerea Consiuliului IMM considerã cã scenariul pentru eventualitatea cã Legea salarizãrii va fi adoptatã in varianta actualã este urmãtorul: ßVa creste gradul de indatorare a statului, care va fi obligat sã se imprumute masiv pentru a acoperi cheltuielile; vor creste taxele (un lucru minunat pe care nu si-l doreste nimeni); vom avea incã o lege inaplicabilã; dupã o jumãtate de an, ne vom intoarce la situatia initialã, insã cu o inflatie mai mare si cu perspectiva tãierilor de salarii’. ßEste nevoie de calcule bine justificate economic, bazate pe puterea economiei. Trebuie sã ne punem problema dacã avem in continuare nevoie de 1,2 milioane de angajati in administratia publicã; dacã nu suntem atenti acum, vom avea aceiasi functionari publici, dar de douã ori mai bine plãtiti’, a declarat Florin Jianu, fost ministru pentru Mediul de Afaceri si vicepresedinte al CNIPMMR.