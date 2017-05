Start la asfaltarea strãzilor!

joi, mai 11, 2017, 3:00

Sãptãmâna viitoare, vor începe lucrãrile de reabilitare a infrastructurii din municipiul Vaslui. Licitatia lansatã pe SEAP a fost cîstigatã de SC SCIR Vaslui, valoarea contractului fiind de 2,8 milioane de lei. Lucrãrile de întretinere si reparatii curente ale strãzilor constau în asternerea de covoare asfaltice, înlocuirea bordurilor distruse, refacerea trotuarelor.

SC SCIR SA Vaslui a castigat licitatia pentru executarea de lucrãri de intretinere si reparatii curente pe strãzile din municipiu resedintã de judet. Contractul de finantare se ridicã la suma de 2,8 milioane de lei si vizeazã turnarea de covoare asfaltice, inlocuirea bordurilor degradate si refacerea trotuarelor. La licitatia lansatã pe Sistemul Electronic de Achizitii Publice au participat trei ofertanti. Daniel Neacsu, viceprimarul municipiului Vaslui, a spus cã, de sãptãmana viitoare, vor incepe lucrãrile de reabilitare a infrastructurii rutiere. Imediat dupã aprobarea bugetului municipiului Vaslui pentru anul 2017, municipalitatea a dat drumul la organizarea licitatiilor publice pentru mai multe obiective de investitii. Licitatiile pregãtire pentru lansarea pe SEAP privesc reparatile la strãzi, pietruire strãzi, semne rutiere de circulatie, iluminat public, mobilier urban. În cursul lunii aprilie, se efectuau lucrãri in zona Nicolae Bãlcescu si Cartierul 13 Decembrie, iar parcarea din zona Teoclinik este lansatã pe SEAP. Tot in acest an, Primãria Vaslui va demara proiectele de reabilitare a strãzilor Traian si Republicii. Aceste investitii sunt prinse in bugetul pentru 2017 si, imediat dupã ce constructorul va castiga licitatia, se va trece la realizarea lucrãrilor. Alte investitii de modernizarea a infrastructurii vor mai fi fãcute in zonele Garã I si Garã II, urmand ca reabilitarea infrastructurii sã continue in suburbiile Viisoara, Moara Greci, Brodoc si Rediu.