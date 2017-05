Start în a X-a editie a concursului national pentru licee Euroscola 2017 – 2018

marți, mai 16, 2017, 3:00

Liceele vasluiene se pot înscrie la startul celei de-a Xa editie a concursului national pentru licee Euroscola 2017 – 2018, concurs care, în acest an, se va desfãsura sub titlul «Rolul patrimoniului românesc în consolidarea identitãtii europene». Pe lângã faptul cã au astfel ocazia de a promova un obiectiv, obiect sau element de patrimoniu specific acestei zone, liceenii cîstigã- tori vor avea ocazia sã participe, la Strasbourg, în 2018, la Zilele Euroscola si, pentru o zi, sã fie membri ai Parlamentului European. La concurs se pot înscrie echipe formate din 24 de elevi de clasele a IX-a – XI-a de la acelasi liceu, iar proiectele trebuie trimise pânã la data de 10 octombrie 2017.

Dar fiind cã 2018 a fost proclamat „Anul European al Patrimoniului Cultural”, editia din acest an a concursului national pentru licee Euroscola 2017 – 2018 va sta sub semnul identitãt ii nationale si promovarea obiectivelor de patrimoniu din zona participantilor. Astfel, aceastã a X-a editie se va desfãsura sub titlul „Rolul patrimoniului românesc în consolidarea identitãtii europene”, ocazie cu care participant ii vor trebui sã identifice un obiectiv, obiect sau element de patrimoniu specific localitãt ii sau judetului în care trãiesc si sã conceapã si sã implementeze un proiect de campanie de informare si constientizare a publicului larg cu privire la valoarea lui si mãsurile care trebuie intreprinse pentru protejarea, conservarea si promovarea acestuia. Dosarele cu documentele proiectelor vor fi trimise prin postã cãtre Biroul de Informare a Parlamentului European în România, pânã la data de 10 octombrie 2017. La concursul national Euroscola pot participa elevii claselor IX – XI, iar fiecare liceu participant poate fi reprezentat de o echipã formatã din cel mult 24 de elevi si 2 profesori coordonatori. Grupurile de elevi pot proveni dintr-o clasã sau din diferite clase ale aceluiasi liceu. Pentru participarea la concursul national, liceele vor primi o diplomã de participare, iar primele 12 clasate vor fi invitate la Ziua Euroscola, la Strasbourg. Parlamentul European a creat programul Euroscola pentru a informa tinerii despre procesul de integrare europeanã si pentru a promova participarea lor la constructia Uniunii Europene. Programul reuneste periodic elevi de liceu din cele 28 de state membre, oferindule ocazia, pe parcursul unei zile, de a afla cum functioneazã Parlamentul European, de a se cunoaste între ei, de a învãta despre modul de viatã, despre viziunile si asteptãrile tinerilor din alte state membre ale Uniunii. Evenimentul Ziua Euroscola este organizat la Strasbourg iar participantii, împãrtiti în grupuri multilingve, devin, pentru o zi, membri ai Parlamentului European. În aceastã calitate, liceenii vor avea ocazia sã discute în comisii si sã formuleze propuneri legislative, sã dezbatã propunerile în plen sau sã adreseze întrebãri europarlamentarilor. Pe lângã oportunitatea de a vizita si a deveni, pentru o zi, membri ai parlamentului European, liceenii vasluieni vor avea prilejul de a fi, cu aceastã ocazie, ambasadorii acestei zone atât de bogate din punct de vedere cultural si istoric. Mai multe informatii despre acest program pot fi accesate pe site-ul Biroului de Informare a Parlamentului European în România, http://europarl.ro/ro/ue-si-tinerii, sau cel al ISJ Vaslui: isj.edu.ro