Sperante de miliarde

vineri, mai 19, 2017, 3:00

Peste 400 de proiecte din judetul Vaslui, în valoare de 1,66 miliarde de lei, asteaptã undã verde pentru finantare. În prezent, proiectele depuse pe PNDL II sunt în evaluare la Ministerul Dezvoltãrii. Primarii si CJ sperã ca, pânã la sfârsitul lunii mai, procedurile sã fie finalizate, iar pentru proiectele cîstigãtoare sã poatã fi semnate contractele de finantare. Investitiile vizeazã reabilitarea de drumuri judetene si comunale, construirea de dispensare, sisteme de apã si canal, reabilitare scoli, construirea de crese si grãdinite.

Primarii si Consiliul Judetean (CJ) Vaslui asteaptã ca cele peste 400 de proiecte depuse pe Programul National de Dezvoltare Localã (PNDL) II sã primeascã finantare. În prezent, proiectele Vasluiului care totalizeazã suma de 1.666.992.940 lei sunt analizate de cãtre o echipã din cadrul Ministerul Dezvoltãrii Regionale. Investitiile primarilor si ale CJ vizeazã reabilitarea de drumuri judetene si comunale, construirea de dispensare, dezvoltarea retelelor de iluminat public, sisteme de alimentare cu apã si canalizare, reabilitare scoli, construirea de crese si grãdinite. ìSperãm ca panã la sfarsitul acestei luni sã iasã ordinul privind OUG 28/2013. Astfel, vom putea ca la nivel local sã demarãm procedurile in vederea semnãrii contractelor de finantare, care reprezintã primul pas pentru a executa lucrãrile in acest judet. Ne dorim ca proiectele sã fie declarate castigãtoare la finantare, investitii care se vor derula in urmãtorii trei ani’, a declarat Ciprian Trifan, vicepresedintele CJ Vaslui. Dacã pe PNDL II proiectele depuse sunt in perioada de evaluare, in cadrul PNDL I judetul Vaslui are depuse 238 de proiecte. O parte din aceste proiecte au fost semnate in anul 2016 si sunt dedicate construirii de scoli, insã proiectele care au fost semnate in 2015 au termen de finalizare anul 2018. ìFac un apel cãtre primari sã facã toate eforturile ca panã la termenul de finalizare din 2018 sã incheie cat mai multe dintre ele. Sã absobim cat mai multi bani panã la terminarea contractelor, pentru a nu avea probleme si a finanta din resursele proprii respectivele investitiiî, a mai spus Ciprian Trifan.

Concurenta la finantare

În cadrul PNDL II, la nivel national vor fi finantate 5.000 de proiecte. Neculai Moraru, primarul comunei Fãlciu si presedintele Filialei Vaslui a Asociatiei Comunelor din Romanbia (AcoR), spune cã panã la termenul final de depunere a dosarelor au fost inregistrate 9.000 de proiecte. Lucrãrile din cadrul programului sunt finantate cu suma de 32 miliarde de lei si se vor desfãsura in perioada 2017 – 2020. Comunitãtile mai mici, care nu au posibilitatea de accesare a fondurilor europene nerambursabile, vor avea prioritate la castigarea de finantare. Pentru PNDL au fost alocate in acest an doar 2 miliarde de lei, restul de pãnã la 30 de miliarde lei reprezentand credite de angajament. ‘Eu am depus opt proiecte pe acest program. Reabilitarea a douã scoli, extinderea Liceului Tehnologic, reabilitarea a 7 kilometri de strãzi, un strat de bazã de asfalt pe un drum comunal cu o lungime de 4 kilometri, modernizarea dispensarului, a sistemului de iluminat public. Într-o primã etapã, dosarele au fost verificate pentru a se vede dacã actele depuse sunt corecte. În cadrul acestui program, procedura de obtinerea a finantãrii este mai usoarã decat in cazul proiectelor europene’, a spus Neculai Moraru.

Ce proiecte a depus CJ?

La sfarsitul lunii martie, in cadrul unei sedinte de indatã, CJ Vaslui a trecut mai multe poriecte pe programul PNDL II. Printre proiecte se numãrã ìReabilitare si modernizare drum judetean (DJ) 159: limitã judet Neamt – Bãcesti – Bãbusa – Pãltinis – Slobozia – Racova – Trohan – Pungesti – Silistea – Armãsoaia – Blesca’, ‘Modernizare DJ 241C: limita judet Bacãu (Stejaru) – Doagele – Poiana Petrei – Dragomiresti’, ‘Modernizare DJ 244K: DN24 (Muntenii de Sus) – Tanacu – Bãltati – Vinetesti – Oltenesti – Zgura’, ‘Modernizare DJ 246 din DJ 247 (Codãesti) – Rediu Galian – Tãcuta – Focseasca – limita judetului Iasi’, ‘Modernizare DJ 243B: Barlad (DJ 243) – Crang – Ciocani – Movileni – Coroiestii de Sus – limitã judetul Bacãu’, ‘Modernizare DJ 244H: DJ 244 – Viisoara – Urdesti – Gãgesti (DJ 244B)’, ‘Modernizare DJ 245A: Muntenii de Jos (DN 24) – Lipovãt – Suceveni – Bogdana – Similisoara – Gãvanu – Morãreni – Gherghesti – Valea Lupului – Lunca – Silistea – Iana’, ‘Modernizare DJ 245C: Bãcani (DJ 245) – Bãltãteni – Cepesti – Rãdãesti – Coroiesti – Bogdãnita – Schitu’ ‘Consolidare si reabilitare pod peste raul Barlad, comuna Todiresti’, ‘Reabilitare si modernizare DJ 248A’, ‘Pod din beton armat pe DJ 241C, in satul Doagele’.