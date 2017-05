Sofer baut si cu permisul suspendat, urmarit de politisti

joi, mai 4, 2017, 3:00

În noaptea de 29 spre 30 aprilie, un politist din cadrul Biroului Rutier Vaslui, in timp ce efectua serviciul de supraveghere si control al traficului rutier, a efectuat semnal regulamentar de oprire unui conducãtor auto care se deplasa cu un autoturism pe strada Metalurgiei din municipiul Vaslui. Conducãtorul auto nu a oprit si si-a continuat deplasarea spre Zona Industrialã. Imediat, un echipaj format din politisti rutieri si politisti locali au plecat in urmãrirea masinii, conducãtorul auto fiind oprit dupã aproximativ 300 de metri. Conducãtorul auto a fost identificat de politisti ca fiind un tanãr de 26 de ani, din comuna Zãpodeni. Testarea acestuia cu aparatul alcooltest a indicat o valoare de 0,42 mg/l alcool pur in aerul expirat, fapt pentru care a fost condus la spital, unde i-au fost recoltate mostre biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. În urma verificãrilor efectuate in baza de date privind detinãtorii de permise auto, s-a stabilit faptul cã tanãrul avea suspendatã exercitarea dreptului de a conduce autovehicule pe drumurile publice. Politistii l-au retinut pe tanãr pentru 24 de ore, pe numele lui fiind intocmit dosar de cercetare penalã sub aspectul sãvarsirii infractiunilor de conducere pe drumurile publice a unui autovehicul de cãtre o persoanã care are o imbibatie alcoolicã de peste 0,80 g/l alcool pur in sange si conducere pe drumurile publice a unui autovehicul de cãtre o persoanã cãreia i-a fost suspendatã exercitarea dreptului de a conduce autovehicule pe drumurile publice.