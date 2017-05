Simpozion dedicat educatiei de calitate, la Scoala «Constantin Parfene»

luni, mai 29, 2017, 3:00

Vineri, la Scoala ‘Constantin Parfene’ din Vaslui a avut loc simpozionul ‘Educatia de calitate – o preocupare a scolii de azi’. Organizatorul a pãstrat traditia organizãrii aceastei manifestãri pe teme de larg interes pentru toate categoriile de cadre didactice, iar editia a VIII-a a avut un caracter international, gratie participãrii unor scoli din afara tãrii cu care institutia vasluianã colaboreazã in cadrul proiectelor europene. Activitatea a inceput cu un moment artistic sustinut de cãtre elevii scolii. A urmat un maraton educational in care profesorii participanti au prezentat, pe rand, meto dele de pedagogie pe care le folosesc. La simpozion a participat si prefectul Isabel Bogdan. ‘Scoala astãzi este pusã in situatia de a rãspunde provocãrilor moderne, prin promovarea unor categorii de valori in randul copiilor. Scoala reprezintã pentru fiecare persoanã etapa importantã in definirea personalitãtii lui, dupã rolul pe care il are familia. În consecintã, rolul si implicarea noastrã in educatia tinerilor astãzi reprezintã o directie atent urmãritã de comunitate si autoritãti. Trebuie sã fim preocupati sã-i invãtãm pe copii nu doar sã invete, ci si cum sã-si consolideze anumite insusiri specific umane, cum ar fi prietenia, omenia, solida – ritatea, dragostea, ospitalitatea, compasiunea fatã de ceilalti. Prin urmare, provocarea noastrã trebuie sã genereze intotdeauna calitate in educatie’, a declarat prefectul Isabel Bodgan.