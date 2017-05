Simpozion cultural la Leova, cu participarea autoritãtilor vasluiene

vineri, mai 19, 2017, 3:00

Institutul Cultural Roman ‘Mihai Eminescu’ la Chisinãu, in colaborare cu Biblioteca Publicã Raionalã Leova si Consiliul Raional Leova, organizeazã, marti, 23 mai, incepand cu ora 10.00, simpozionul ‘Spãtarul Nicolae Milescu – primul enciclopedist roman’. La eveniment si-au anuntat participarea si reprezentantii Consiliului Judetean Vaslui si ai Bibliotecii Judetene ‘Nicolae Milescu Spãtarul’, din Vaslui. În aceeasi zi, de la ora 11.00, in incinta Bibliotecii Publice Raionale Leova va avea loc vernisajul expozitiei ‘George Bacovia – Te uitã cum ninge decembre’. Alcãtuitã din 22 de bannere de 0,95 X 2,10 m, urmãrind parcursul biografic al poetului, expozitia aduce in atentia publicului o serie de documente si fotografii, poezii reprezentative din opera sa, scrisori, documente de arhivã, facsimile, extrase din presa vremii, aprecieri ale criticilor referitoare la opera si personalitatea lui George Bacovia. Expozitia va fi deschisã panã pe data de 23.06.2017. Parteneri media ai evenimentului sunt TVR Moldova, Radio Chisinãu si Radio Datina.