Si-a pus capãt zilelor la doar 25 de ani!

miercuri, mai 10, 2017, 3:00

Duminicã seara, un tânãr în vârstã de 25 de ani a decis sã-si punã capãt zilelor, spânzurându-se în podul casei în care locuia împreunã cu pãrintii. Paramedicii chemati în ajutor nu au putut face nimic pentru salvarea tânãrului, care nu era la prima încercare de acest fel, în urmã cu câteva luni fiind salvat de vecini.

Duminicã seara, ambulantierii SAJ Vaslui au fost chemati sã intervinã, in satul Drãgesti, comuna Todiresti, in ajutorul unui tanãr in varstã de 25 de ani gãsit de rude spanzurat in podul casei. În momentul in care au fãcut apelul la numãrul de urgentã 112, rudele bãiatului erau atat de afectate, incat nu au putut preciza dacã victima mai prezintã semne vitale sau nu. La sosirea la fata locului, echipajul medical nu a putut decat sã constate decesul tanãrului, astfel cã ancheta a fost preluatã de politisti. Din cate se pare, tanãrul a dispãrut din gospodãrie, si, dupã cateva ore, rudele au inceput sã-l caute, descoperindu-l atarnand de una din grinzile podului. Apropiatii povestesc cã tanãrul nu era la prima tentativã de suicid, el mai fiind salvat de la moarte in urmã cu cateva luni. Atunci, ca si acum, victima nu a explicat motivele gestului sãu, insã, in ultima perioadã, spunea tot mai des cã ‘s-a sãturat de viatã’. Politistii au declansat o anchetã pentru a stabili imprejurãrile in care s-a produs moartea acestuia. ‘În cauzã s-a deschis un dosar penal pentru ucidere din culpã, insã nu sunt suspiciuni de moarte violentã in care sã fie implicate si alte persoane’, au declarat reprezentantii IPJ Vaslui.