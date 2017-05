Se actualizeazã Strategia de Dezvoltare a Polului Metropolitan

vineri, mai 26, 2017, 3:00

Strategia de dezvoltare a Zonei Metropilitane Vaslui cuprinde circa 70 proiecte de dezvoltare. Pentru a obtine finantarea europeanã pentru toate, în acestã perioadã, Primãria municipiului Vaslui actualizeazã Strategia de Dezvoltare a Polului Metropilitan. Operatiunea are drept scop aducetwrea la zi a documentului cu noile ghiduri de finantare, pentru facilitarea accesãrii proiectelor europene.

Primãria Vaslui lucreazã la actualizarea Strategiei de Dezvoltare a Polului Metropolitan Vaslui 2014 – 2020. Documentul trebuie reactualizat, deoarece au apãrut o serie de modificãri in cadrul noului exercitiu bugetar al Uniunii Europene (UE) 2014 – 2020. Mai exact, strategia trebuie pliatã pe cerintele noilor ghiduri de finantare pe programele europene. De mentionat cã strategia de dezvoltare cuprinde circa 70 de proiecte, vizand intreaga zonã metropolitanã sau numai municipiul Vaslui. ìReactualizãm strategia la nivel local pentru a se putea accesa proiectele cu finantare europeanã. În cursul lunii martie, a avut loc o sedintã a Consiliului Director a Zonei Metro politane Vaslui, care a avut pe ordinea de zi actualizarea organismului de conducere cu cei trei primari alesi la primul mandat, in urma alegerilor locale din iunie 2016. Este vorba despre edilii din comunele Laza, Muntenii de Sus si Zãpodeniî, a precizat Eduard Lãcãtusu, secretarul Primãriei Vaslui.

Proiecte si sperante

Pe langã reorganizarea structurii de conducere, la sedinta Zonei Metropolitane Vaslui s-a discutat si despre prioritãtile organizatiei in ceea ce priveste intocmirea de proiecte cu finantare europeanã nerambursabilã. ìUrmeazã sã ne intalnim din nou in perioada imediat urmãtoare, pentru a stabili un portofoliu de proiecte pentru finantare. Pentru noi este bun orice proiect: transport, reciclare deseuri, infrastructurã, colectare lanã de oaie etc.î, a spus Ionel Chiratcu, primarul comunei Zãpodeni. În cursul anului trecut, Vasile Pavãl, primarul municipiului Vaslui, a enumerat o serie de investitii care urmau sã fie inscrise pe lista de proiecte. O primã directie de actiune este dezvoltarea transportului public in toatã zona metropolitanã. Un al proiect comun va fi reabilitarea centrului de agrement de la Poiana Cãprioarei, precum si un proiect in parteneriat cu localitatea Puscasi. Potrivit legii, municipiile resedintã de judet pot constitui zone metro politane prin asociere cu localitãtile urbane si rurale aflate in zona imediatã. Initiativa localã constã in asocierea municipiului Vaslui cu cele 11 comune din jurul orasului (Bãlteni, Delesti, Laza, Lipovãt, Muntenii de Jos, Muntenii de Sus, Puscasi, Stefan cel Mare, Tanacu, Vãleni si Zãpodeni) pentru a forma o zonã metropolitanã functionalã. Pe perioada exercitiului bugetar al UE 2014 -2020, se aduc in prim plan o serie de instrumente financiare noi, adresate exclusiv dezvoltãrii urbane integrate.