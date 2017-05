Sãptãmâna «Scoala Altfel» plinã, la Liceul «Nicolae Iorga» Negresti

marți, mai 23, 2017, 3:00

Perioada 15-19 mai a reprezentat intervalul în care Liceul „Nicolae Iorga” a desfãsurat actiunile planificate pentru Sãptãmâna „Scoala Altfel”. Ziua Portilor Deschise, excursii inedite prin tarã, Ziua absolventului, participarea cu succes la concursuri judetene, cina festivã a absolventilor, toate acestea au fãcut din sãptãmâna ce s-a încheiat una plinã cu actiuni educative non-formale.

Luni, 15 mai, a fost ziua in care elevii si profesorului liceului au organizat, pe arii curriculare, semi – narii interactive, activitãti de tip work-shop, care au avut ca scop evidentierea ofertei scolare si atragerea elevilor din zonã la liceul negrestean. Liceul a fost vizitat de elevi de la scolile gimnaziale din Negresti, Bãcesti, Dumesti, Rafaila, Parpanita, Todiresti, Vulturesti, Parpanita. Au fost prezentate rezulta – tele meritorii ale elevilor iar cei mici iau putut vedea pe colegii mai mari antrenati de profesori in lectii atractive desfãsurate in Laboratorul de productie media, in Biblioteca scolii, in Centrul de Documentare si Informare, in sãlile de clasã. Oferta scolarã este variatã, pe ambele filiere teoreticã si tehnologicã. Astfel, la filiera teoreticã sunt propuse 2 clase de stiinte sociale, 1 de matematicã- informaticã, 1 de filologie, 1 de stiinte ale naturii. Pe filiera tehnologicã, oferta este urmãtoarea: 1 clasã tehnician in activitãti economice (servicii), 1 de tehnician ecolog si protec tia mediului (resurse naturale), 1 de tehnician transporturi, 1 de operator procesare text imagine, 1 de electrotehnicã. Pentru Scoala Profesionalã existã douã clase cu douã specializãri, 1 de mecanic auto, 1 de mecanic agricol. De marti panã la finalul sãptãmanii, elevii au avut sansa sã plece in excursii tematice pe trasee foarte variate, care le-au deschis gustul pentru cãlãtoria culturalã, leau oferit posibilitatea sã-si cunoascã profesorii in afara clasei si le-au deschis orizontul cunoasterii. Astfel, au fost vizitate obiective istorice si naturale precum Mãnãstirea si Sanctuarul de la Sinca Veche, Prima Scoalã Romaneascã din Scheii Brasovului, arealul Vulcanilor Noroiosi, Casa memorialã M. Eminescu din Ipotesti, Salina Praid, Salina Targu Ocna, Universitatea din Suceava, mãnãstirile din zona Neamt, Mausoleul de la Mãrãsesti etc. Ziua Absolventului a fost joi, 18 mai, cand cei 221 de absolventi purtand robe si toci, au pornit intrun Mars al absolventului, insotiti de profesori, pãrinti si prieteni. Cursul festiv s-a desfãsurat la Casa de culturã din oras, unde dirigintii au strigat pentru ultima datã catalogul pentru cei ajunsi la examenul de maturitate, au fost inmanate diplome de absolvire si s-au rostit cuvinte de multumire pentru munca depusã de dascãlii scolii.

Elevi de exceptie

Sefa promotiei 2017 este Mardare Andreea, din clasa a XII-a A (filologie), care a inmanat ‘Cheia succesului’ colegei din clasa a XI-a A, Dascãlu Cristina. Promotia 2017 este una de exceptie, una a foarte multor olimpici care au reprezentat scoala vasluianã la competitiile nationale, acestia fiind evidentiati de directorul liceului, prof. Gabriel Matei. Astfel, printre absolventi s-au numãrat Ciocan Dragos (a XII-a D), care a obtinut doi ani la rand medalia de bronz la olimpiada nationalã de matematicã (prof. indrumãtor Iulia Cotae), Evelina Chirvase (a XII-a B), care a obtinut mentiune in fiecare an de liceu la faza nationalã a Concursului de matematicã ‘Adolf Haimovici’ (prof. indrumãtor Arthemiza Popa), Macovei Alina (a XII-a B), care a obtinut mentiune la faza nationalã a olimpiadei de istorie (prof. indrumãtor Lucica Vargan), Mardare Andreea (a XII-a A) care a participat an de an la competitiile nationale de limba latinã sau limba romanã, obtinand anul acesta dreptul de a intra la Universitatea de Vest din Timisoara fãrã concursul specific (prof. indrumãtor Lãcrãmioara Frãtiman, prof. Didita Luchian), Ursu Crina (a XII-a B), participantã la olimpiada de psihologie cu un rezultat deosebit in clasa a XII-a, obtinand mentiune la faza nationalã cu nota 9,20 (prof. indrumãtor Mioara Vieru), Savastru Dana (a XII-a B), participantã la etapa nationalã a olimpiadei de istorie in clasa a XI-a si o foarte activã prezentã in actiunile importante derulate de Fundatia ‘World Vision’ in zona Negresti, Florea Rares-Costel (a XII-a H), participant la fazele nationale ale concursurilor de matematicã si chimie (prof. indrumãtor Alina Sãvuc, prof. Gabriela Patrichi), Ciobotaru Alexandra-Daniela (a XII-a G), calificatã in clasa a XI-a la olimpiada nationalã de protectia mediului (profesori indrumãtori Cristina Matei si Pusa Stan). Tot joi, 18 mai, 15 elevi negresteni pasionati de istorie au participat, cu succes, la concursul de istoria romanilor ‘Timp si spatiu romanesc in context european’ organizat de Liceul ‘Stefan Procopiu’ din Vaslui. Astfel, la clasa a X-a, Marcu Anca (a X-a D) a obtinut locul I, Ilisanu Livia (a X-a B) si Munteanu Vasilicã (a X-a D) au primit premiul al II-lea iar Rares Burlã (a X-a B), premiul al III-lea. Mentiuni au obtinut Aporcãritei Diana, Balan Giovanna, Harbuzariu Giorgiana, Aionesei Denisa, Zota Maria-Magdalena din clasa a X-a C. La clasa a XI-a, conform punctajelor, premiul III a fost obtinut de elevele Roman Larisa, Pãdurariu Teodora si Trofin Angela. Elevii au fost indrumati de profesorii Mihaela Hanceanu si Lucian Sava.