Sãptãmâna copiilor, sãptãmâna copilãriei

miercuri, mai 31, 2017, 3:00

În perioada 29 mai – 4 iunie, are loc ‘Sãptãmana copiilor, sãptãmana copilãriei’, in care se desfãsoarã activitãti educative si interactive organizate de cãtre Centrul Municipal pentru Informare si Promovare Turisticã din cadrul Primãriei municipiului Vaslui, in colaborare cu unitãtile de invãtãmant vasluiene. Astãzi, cu incepere de la ora 10.00, la Teatrul de Varã se desfãsoarã Festivalul interjudetean de dans ‘Speranta’, manifestare-concurs sustinutã organizatoric de Grãdinita nr. 3, Inspectoratul Scolar Judetean si Primãria municipiului Vaslui. În foaierul Primãriei, la ora 12.00, va fi vernisatã Expozitie de artã plasticã ‘Despre copilãrie in toate felurile’, organizatã de cãtre Primãria municipiului Vaslui, cu participarea elevilor vasluieni, momentele muzicale fiind asigurate de cãtre Cercul de muzicã usoarã al Palatului Copiilor. Pe 1 iunie, la Sala Polivalentã incepe, la ora 9.00, turneul final la Minihandbal, cu participarea a 350 de concuenti din tarã si din Vaslui, care isi vor disputa premiile puse in joc in perioada 1 – 4 iunie). În eveniment s-a implicat si Federatia Romanã de Handbal, alãturi de Primãria municipiuluiu Vaslui, Asociatia Judeteanã de Handbal si Clubul Sportiv de Minihandbal KIDSJOY. Tot de Ziua Copilului, in parcarea Sãlii Polivalente, cu incepere de la ora 10.00, va avea loc o activitate demonstrativã de karting, a Cercului de karting din cadrul Palatului Copiilor Vaslui. În Parcul Copou, intre orele 10.00 si 14.00, se desfãsoarã ‘Targul de jucãrii – Vinde, cumpãrã, doneazã, cantã si distreazã-te!’, manifestare organizatã de Centrul Judetean pentru Promovarea si Conservarea Culturii Traditionale in parteneriat cu Inspectoratul Scolar Judetean si Primãria municipiului Vaslui. Zana Cantecel (Manuela Pelenouã) va interpreta melodii pentru copii, ventrilocul Crina Zvoboda si bunicuta Julieta vor sustine trei reprezentatii, iar animatorii evenimentului vor antrena copiii in diverse jocuri interactive. Pe 4 iunie, de la ora 18.00, in Parcul Copou are loc spectacolul artistilor Asociatiei Culturale ‘Simfonia Artelor’, coordonat de prof. Maria si Mihail Cornea.