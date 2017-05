Sãnãtatea si incluziunea scolarã, capetele de afis ale Colegiului Prefectural

joi, mai 25, 2017, 3:00

Prefectul Isabel Bogdan a condus, ieri, sedinta ordinarã a Colegiului Prefectural, desfãsuratã în Sala „Alexandru Ioan Cuza” de la Palatul Administrativ. Principalele subiecte incluse pe ordinea de zi au fost analiza principalilor indicatori ai stãrii de sãnãtate pentru anul 2016 si incluziunea scolarã si socialã a copiilor si tinerilor din grupuri dezavantajate, în contextul colaborãrii cu comunitatea.

În prima parte a sedintei, directorul executiv al Directiei de Sãnãtate Publicã (DSP) Vaslui, Mihaela Vlada, a prezentat un raport cu privire la evaluarea stãrii de sãnãtate a populatiei. Potrivit datelor de la DSP, la nivelul judetului Vaslui se observã o crestere a numãrului de bolnavi cu diabet zaharat si tumori maligne. ßNu doar indicatorii stãrii de sãnãtate sunt nefavorabili, dar si accesul la servicii de sãnãtate de bazã in judetul Vaslui prezintã unul dintre cei mai redusi indicatori: numãrul de medici, farmacisti sau asistenti raportat la populatie, ca si numãrul de consultatii pe locuitori. Cea mai mare discrepantã se intalneste in mediul rural, unde numãrul personalului medico-sanitar, in general, si al medicilor, in special, este de cateva ori mai mic decat in urban. Acelasi lucru este evident si pentru diferite institutii medicale, de la farmacii la spitale si centre de sãnãtate’, a precizat Mihaela Vlada. Prefectul Isabel Bogdan a cerut lãmuriri suplimentare cu privire la numãrul mare de cazuri de rujeolã si cum gestioneazã criza de sange de la Spitalul Municipal de Ugentã Barlad. Directorul DSP a precizat cã in prezent sunt in evidentã 27 cazuri de rujeolã, fiind in lucru alte 7 probe, la care se asteaptã rezultatele. În ceea ce priveste vaccinarea, a continuat Mihaela Vlada, ßMinisterul Sãnãtãtii ne-a transmis 2.300 de doze de vaccin, iar in prezent suntem in stadiul distribuirii acestora cãtre medicii de familie. Adresez un mesaj cãtre pãrinti de constientiza rolul vaccinãrii’, a declarat Mihaela Vlada. În privinta crizei de sange de la Barlad, sefa DSP Vaslui a precizat cã se doreste infiintarea unui Centru de recoltare la Vaslui, iar in momentul de fatã se cautã un spatiu adecvat, pentru a fi autorizat, astfel incat sã fie atrasi si eventualii donatori din zona Vasluiului, care se plang de distanta mare fatã de centrul de la Barlad. În ceea ce priveste incluziunea scolarã si socialã a copiilor si tinerilor din grupuri dezavantajate, inspectorul general al Inspectoratului Scolar Judetean (ISJ) Vaslui, Gabriela Plãcintã, a declarat cã in ultimii doi ani au fost derulate mai multe proiecte cu fonduri europene, unde grupul tintã au fost elevii remigranti si cei cu risc de abandon scolar. ßÎn evidentele ISJ se aflã 1.116 elevi cu ambii pãrinti plecati la muncã in strãinãtate. În acest an scolar, 145 elevi au revenit in tarã din diverse tãri europene. Tot in anul scolar 2016-2017, au fost identificati aproximativ 600 elevi de etnie romã, iar elevi romi care nu-si declarã identitatea, sunt aproximativ 800. Cooperarea cu comunitatea s-a concretizat si printr-o serie de proiecte, atat locale, cat si nationale si europene, care au avut ca obiectiv cresterea nivelului de incluziune a grupurilor vulnerabile de copii si tineri’, a declarat Gabriela Plãcintã. La finalul intalnirii, prefectul a multumit conducerii ISJ, pentru buna colaborare, dar si pentru faptul cã se implicã activ in scãderea abandonului scolar, iar rezultatele de la concursurile si olimpiadele scolare aratã cã educatia la nivel de judet este pe un trend ascendent.