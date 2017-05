Sâmbãtã, concert vocalsimfonic si festivitate de premiere a elevilor de exceptie ai Vasluiului

vineri, mai 26, 2017, 3:00

Eveniment de o deosebitã tinutã artisticã, perceput de cãtre vasluieni ca un prilej de adancã emotie, concertul Filarmonicii de Stat ‘Moldova’ din Iasi este sustinut anual la Vaslui, cea de-a XIV-a editie desfãsurandu-se pe scena Parcului Copou (sau Casa de Culturã, in caz de vreme nefavorabilã, in limita locurilor disponibile), sambãtã, 27 mai. Peste 100 de artisti recunoscuti la nivel national si international vor fi gãzduiti in Parcul Copou, un spatiu deja consacrat evenimentelor de o asemenea anvergurã si agreat de vasluieni pentru petrecerea timpului liber. Partenerii acestui eveniment – Primãria municipiului Vaslui si Consiliul Local Vaslui, alãturi de membrii Clubului Rotary – garanteazã pentru un spectacol care va castiga intru totul publicul vasluian gratie actului artistic desãvarsit, atins prin profesionalismul, exigenta si disciplina distinsilor artisti ai Filarmonicii iesene. Din repertoriu fac parte Johann Strauss-fiul – Uvertura Liliacul, Johann Strauss-fiul – Trandafirii din sud, Dmitri Sostakovici – Uvertura festivã, op. 96, Aram Haciaturian – Dansul sãbiilor, John Williams – Star Wars – Princess Leia’s Theme, John Williams – Star Wars – Throne Room & Finale, Carl Orff – Carmina Burana – O, Fortuna, Giuseppe Verdi – Marsul triumfal din Aida, Johann Strauss-tatãl – Radetzky Marsch, op. 228. Orchestra simfonicã va fi dirijatã de Bogdan Chiroscã, Corul academic va avea recital sub bagheta dirijorului Doru Morariu, concertul fiind moderat de muzicolog Anca Ciobanu. De asemenea, pe scenã va urca si vasluianul Daniel Macarov, olimpic national.

Premii pentru elevii de exceptie ai Vasluiului

În cadrul evenimentului, vor fi premiati si elevi vasluieni cu rezultate exceptionale la diferite discipline de studiu, alãturi de profesorii care i-au pregãtit si indrumat cãtre performantã. Iatã numele celor care, sambãtã searã, vor primi recunoasterea tuturor vasluienilor: Premii de excelentã: Vlad Gabriel Sambotin, Liceul ‘Mihail Kogãlniceanu’, profesor Geanina Romascu – biologie; Andrei Bordeianu, Liceul ‘Mihail Kogãlniceanu’, profesor Cãtãlin Ignat – fizicã; Andrei Popa, Liceul ‘Mihail Kogãlniceanu’, profesori Vlad Nicu si Andrei Grigorean – informaticã; Andrei Alexandru Chiriac, Liceul ‘Stefan Procopiu’, profesori Dan Pracsiu, Carmen Bãrditã si Andrei Grigorean – informaticã; Premii de merit: Teodora Mihãilã, Liceul ‘Mihail Kogãlniceanu’, profesor Mihaela Liteanu – englezã; Alex Iulian Butnaru, Liceul ‘Anghel Ruginã, profesor Bogdan Nedelcu – spaniolã; Alexandru Paul Rãileanu, Liceul ‘Mihail Kogãlniceanu’, profesor Eugenia Cretanu – rusã; Elena Timon, Liceul ‘Stefan Procopiu’, profesor Eugenia Cretanu – rusã.