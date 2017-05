S-a ieftinit pãmântul!

joi, mai 11, 2017, 3:00

Vasluienii nu slãbesc ritmul vânzãrilor de terenuri agricole. La fel ca în anii trecuti, sute de oferte de vânzare au fost publicate pe site-ul Directiei Agricole Vaslui. Fatã de perioada 2014 – 2015, noutatea este cã preturile au mai scãzut. De la 13.000 de lei, în anii trecuti, pretul unui hectar de teren a scãzut pânã la aproximativ 10.000 de lei.

În acest an, pe site-ul Directiei pentru Agriculturã a Judetului (DAJ) Vaslui au fost publicate nu mai putin de 746 oferte de vanzare. Pentru a rãspunde solicitãrilor proprietarilor de teren, DAJ Vaslui a eliberat 138 de avize favorabile, in timp ce primãriile au emis 311 adeverinte de vanzare liberã. Gigel Crudu, directorul DAJ Vaslui, spune cã este posibil ca primãriile sã fi eliberat mai multe adeverinte de vanzare, dar datele nu au ajuns incã la institutia pe care o conduce. ìOfertele de vanzare au cuprins o suprafatã agricolã totalã de 763 hectare de teren. Fatã de perioada 2014 – 2015, spre exemplu, cand un hectar de teren se vindea si cu 12.000 – 13.000 de lei, in prezent, cel mai mare pret pentru un hectar este de 10.000 lei. La noi in judet, cele mai mari ferme agricole au in jur de 5.000 hectare in proprietateî, a spus Gigel Crudu. De la liberalizarea pietii funciare, in data de 1 ianuarie 2014, si panã la inceputul anului 2017, la DAJ Vaslui au fost inregistrate nu mai putin de 6.732 oferte de vanzare de terenuri din extravilanul localitãtilor. Dacã la aceastã avalansã de oferte mai adãugãm si tranzactiile care au fost aprobate direct la nivelul primãriilor, fenomenul instrãinãrii terenurilor este generalizat.

Fruntasi la vânzari

Anul trecut, au fost inregistrate pe site-ul DAJ Vaslui 2.158 de cereri de vanzare, pentru o suprafatã totalã de 2.110 hectare. În cursul anului 2015, au fost inregistrate in total 2.347 oferte de vanzare a terenurilor, pentru o suprafatã de 2.485 hectare. În urma verificãrii ofertelor de vanzare, au fost emise 266 avize finale, dar si 3 avize negative, iar primãriile au emis 1.104 adeverinte pentru vanzarea liberã. Mai mult, la sfarsitul anului 2014, pe site-ul DAJ Vaslui erau postate 2.227 de oferte de vanzare de terenuri, fiind vizatã tranzactionarea unei suprafete de 3.855 hectare. Apetitul imens pentru vanzarea pãmantului a fãcut ca judetul Vaslui sã facã parte din cele mai active trei zone ale tãrii in functie de numãrul de dosare inregistrate cu oferte de vanzare a terenurilor agricole situate in extravilan. Este vorba despre judetele Timis, Vaslui si Arad. ‘Cele mai multe oferte de vanzare de terenuri agricole vin din comune precum Dimitrie Cantemir, Berezeni, Fãlciu, Viisoara, Perieni, Pochidia si Rosiesti’, a mai spus Gigel Crudu. Romania a liberalizat piata funciarã la 1 ianuarie 2014, conform obligatiilor incluse in Tratatul de Aderare la UE, ceea ce permite persoanelor fizice din spatiul comunitar sã cumpere terenuri agricole in tarã.