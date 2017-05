Romii traficanti de tigãri, condamnati, dar nu cu toti banii luati!

joi, mai 18, 2017, 3:00

Contestatiile fãcute cu privire la sentinta primitã de membrii retelei de romi traficanti de tigãri arestati în urma unei actiuni de amploare a politistilor de frontierã de la sfârsitul lunii august 2016, ocazie cu care au fost fãcute nu mai putin de 11 perchezitii în judetele Vaslui, Iasi si Galati, nu au adus nici o modificare a pedepselor cu închisoarea decise initial de judecãtorii vasluieni. Doar unul dintre traficanti, Stefan Chirica, a obtinut, din partea Curtii de Apel Iasi, restituirea a 43.000 lei, din cei 98.720 lei confiscati cu ocazia perchezitiilor, restul constituind prejudiciul cauzat statului prin vânzarea de tigãri, retinut în sarcina condamnatului. În total, doar pentru cele peste 36.000 de pachete de tigãri netimbrate vândute de respectiva grupare infractionalã doar în 2016, prejudiciul calculat depãseste 425.000 lei, taxe vamale si accize, la care se adaugã dobânzi, penalitãti si alte accesorii.

Curtea de Apel Iasi a dat sentinta definitivã in dosarul retelei de traficanti romi de tigãri barlãdeni cu ramificatii in mai multe localitãti. Pe data de 30 august 2016, politistii de frontierã de pe raza judetelor Vaslui si Iasi, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe langã Judecãtoria Husi, au efectuat 11 perchezitii domiciliare pentru destructurarea unei retele infractionale care se ocupa de contrabanda cu tigãri in zona pietei agroalimentare Barlad, dar si pe raza localitãtilor Berezeni si Beresti, judetul Galati. Actiunea a avut loc dupã ce, timp de mai bine de jumãtate de an, politistii de frontierã au tinut sub supraveghere reteaua de traficanti, timp in care, conform procurorilor, membrii retelei ar fi vandut, fãrã drept, peste 36.000 de pachete de tigãri cu timbru de accizã Republica Moldova sau Duty Free. Cu ocazia perchezitiilor, au fost confiscate importante sume de bani, 10 telefoane si cartele SIM si peste 1.600 pachete de tigãri de diferite mãrci, iar capii retelei, Maria Hurzum si Mandra si Laurentiu – Marian Munteanu, mamã si fiu, au fost arestati preventiv, sub aspectul sãvarsirii infractiunii de contrabandã in formã continuatã. Procesul a inceput la Husi, insã, in luna septembrie, conducerea Judecãtoriei a descoperit cã este in imposibilitate de a continua procesul pentru simplu fapt cã toti judecãtorii din sectia penalã de la aceastã instantã au dat solutii, la un moment dat, in acest dosar, la verificarea mãsurilor preventive, apãrand astfel starea de incompatibilitate. În aceste conditii, dosarul a fost strãmutat la altã instantã, Judecãtoria Vaslui, a cãror magistrati au finalizat dosarul in doar o lunã si au dat primele condamnãri! Mandra Munteanu, a fost condamnatã la 5 ani de inchisoare, fiul ei, Laurentiu, la 4 ani de inchisoare, iar Mariana Hurdum, la 3 ani si 4 luni de inchisoare, cu executare, pentreu sãvarsirea infractiunii de contrabandã in formã continuatã. În plus, cei trei vor trebui sã plãteascã prejudiciul cauzat prin vanzarea tigãrilor de contrabandã, respctiv accize si taxe cãtre stat in sumã de peste 425.000 lei. Ceilalti doi membri ai retelei, care se ocupau de distributie, Stefan Chirica si Sorin Gicu Mitrofan, au primit pedepse cu suspendare, de 2 ani si 6 luni, respectiv 2 ani si 10 luni, Mitrofan fiind gãsit vinovat si de operatiuni fãrã drept cu produse pirotehnice. Instanta a mai decis confiscarea atat a telefoanelor folosite de contrabandisti pentru a tine legãtura intre ei si a peste 1.600 de pachete de tigãri cu timbru de accizã Republica Moldova introduse ilegal in tarã, descoperite cu ocazia perchezitiilor de la sfarsitul lunii august. În plus, din suma de 97.870 lei, descoperitã la perchezitiile de la domiciliul lui Chirica, judecãtorii au decis mentinerea sechestrului asigurator instituit de procurori, cu atat mai mult ci cat, doar in sarcina lui Chirica a fost calculat un prejudiciu in sumã de 55.582 lei. Contestatiile fãcute atat de inculpati, cat si de procurori si Directia Vãmilor, prin ANAF, nu a modificat cu nimic cuantumul pedepselor cu inchisoarea stabilite initial de judecãtorii vasluieni. Dupã ce a respins ca nefondate contestatiile formulate de capii retelei de traficanti, instanta ieseanã a dat insã castig de cauzã unuia dintre inculpati, lui Stefan Chirica, care a obtinut restituirea unei pãrti din suma confiscatã cu ocazia perchezitiilor. Este vorba de nu mai putin de 43.000 lei, din cei 98.720 lei confiscati cu ocazia perchezitiilor, restul constituind prejudiciul cauzat statului prin vanzarea de tigãri, retinut in sarcina condamnatului. Culmea, banii provin, cel mai probabil, tot din vanzarea ilegalã de tigãri, Chirica neavand altã sursã de venit, insã procurorii nu au putut demonstra acest lucru. Sentinta Curtii de Apel Iasi fiind definitivã, Maria Hurzum si Mandra si Laurentiu – Marian Munteanu au pierdut astfel orice sperantã a mai scãpa de inchisoare, asa cum sperau, inainte de decizia judecãtorilor vasluieni, cand au fãcut nenumãrate cereri in instantã in acest sens.