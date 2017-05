Rezultate exceptionale ale elevilor vasluieni la Olimpiadele Nationale

miercuri, mai 3, 2017, 3:00

Elevii vasluieni s-au întors plini de premii de la fazele finale ale Olimpiadelor scolare nationale. Astfel, sunt confirmate atât înalta clasã a scolii vasluiene de limbi moderne, cât si rezultatele de exceptie de anii trecuti, când olimpici vasluieni au fost cooptati în loturile nationale, unii dintre ei cîstigând si distintii internationale.

Mai multe Olimpiade scolare siau avut in luna aprilie fazele nationale, iar olimpicii vasluieni, si de aceastã datã, s-au intors plini de premii. Astfel, la Olimpiada nationalã de limba rusã, a cãrei fazã nationalã a fost gãzduitã de municipiul Vaslui, intreaga delegatie vasluianã a fost recompensatã cu premii, inclusiv cu Premiul Special, acordat de Comisia Nationalã a Olimpiadei de limba rusã si Consiliul local Vaslui, pentru performantele inregistrate in ceea ce priveste calitatea eseurilor sau fluenta la proba oralã. Astfel, premiul I a fost adjudecat de Irina Demetra Susnea, elevã a Colegiului National ‘Gh. Rosca Codreanu’ Barlad, Paul- Alexandru Rãileanu, de la Liceul Teoretic ‘M. Kogãlniceanu’ si Elena Timon, de la Liceul ‘Stefan Procopiu’ din Vaslui au castigat, ficare, premiul III, iar lucrãrile altor doi elevi ai Clubului de limba rusã al Liceului ‘ M. Kogãlniceanu’, Maria Caliniuc si Andrei Alexandru Arsene, au fost notate cu ‘mentiune’. Olimpiada nationalã de limbi romanice – limba italianã si limba spaniolã – care s-a desfãsurat la Botosani, a adus echipajului judetului Vaslui nu mai putin de 8 distinctii. Cel mai bun rezultat a fost obtinut de Alex-Iulian Butnaru (elev al Colegiului Economic ‘Anghel Ruginã’ din Vaslui, care a obtinut premiul III la limba spaniolã la sectiunea destinatã elevilor de clasa a X-a, invãtãmant normal, un premiu special, tot la limba spaniolã, fiind castigat de Vlãdut Gheorghe, elev al Liceului Teoretic ‘Emil Racovitã’ Vaslui. La competitia de limba italianã, vasluienii au castigat o mentiune, prin Larisa – Ionela Simion, de la Liceul Teoretic ‘Mihail Kogãlniceanu’ Vaslui, alte 3 colege de la acelasi liceu, Alexandra-Gabriela Ionascu, Roberta-Gabriela Nechita si Laura Raluca-Gabriela Popa fiind recompensate cu premii speciale. Alte douã olimpice, Delia-Elena Iordachi, de la Scoala Gimnazialã ‘Stefan cel Mare’ Vaslui, si Elena- Lavinia Tãnasã, elevã a Liceului Teoretic ‘Emil Racovitã’ Vaslui, au castigat, la aceeasi olimpiadã, mentiuni speciale. La Olimpiada nationalã de en – glezã, desfãsuratã la Pitesti, s-a obtinut un premiu II, adjudecat, la clasa a X-a, sectiunea ‘A’, de o altã elevã a Liceului Teoretic ‘Mihail Kogãlniceanu’ din Vaslui, Teodora Mihãilã. Si la limba francezã, cealaltã mare sectiune a Olimpiadei nationale de limbi romanice, desfãsuratã la Gura- Humorului, s-au obtinut rezultate exceptionale. Astfel, Ioana-Adelina Ralea, de la Colegiul National ‘Cuza Vodã’ din Husi, a luat cele mai multe premii din cadrul competitiei: Premiul I, Premiul special pentru interactiune oralã oferit de Facultatea de Litere a Universitãtii din Bucuresti, diploma de excelentã oferitã de Institutul Cultural Francez si diploma de excelentã oferitã de Asociatia Profesorilor de Limba Francezã – ARPF. Mentiuni speciale au fost atribuite urmãtorilor elevi: Paula- Bianca Dobandã, clasa a VII-a, Scoala Gimnazialã ‘Vasile Alecsandri’, Miriam Gurgutã – clasa a VIII-a, Scoala Gimnazialã ‘Stefan cel Mare’ Vaslui, Rares-Nicolae Diaconu – clasa a IX-a, Liceul Teoretic ‘Emil Racovitã’ Vaslui, Eliana-Ioana Elisei – clasa a IXa intensiv, Liceul Teoretic ‘Mihail Kogãlniceanu’ Vaslui, Andreea- Petronela Ungureanu – clasa a XI-a, Liceul ‘Stefan Procopiu’ Vaslui, si Ana-Maria Jipa – clasa a XII-a, Colegiul National ‘Cuza Vodã’ din Husi. Un alt concurs important, Concursului National ‘Made for Europe’, gandit pentru a premia cele mai bune produse ale proiectelor europene derulate de institutiile din Romania, a adus noi recunoasteri pentru elevii si profesorii vasluieni. Toti cei 5 reprezentanti ai judetului Vaslui la acest concurs au castigat premii, dintre care Elena Simion, de la Liceul Pedagogic ‘Ioan Popescu’ Barlad, Alexandru Paul Rãileanu, elev al Liceul Teoretic ‘Mihail Kogãlniceanu’ Vaslui, si Stefania Chiriac – Scoala Gimnazialã ‘Constantin Parfene’ Vaslui, castigand premiul I. Munca si cunostiintele scolare acu – mulate de ceilalti membri ai delegatiei, Larisa Ioana Bãrditã – Liceul ‘Stefan Procopiu’ Vaslui, si Ionela Dãnuta Tãtaru – Scoalã Gim – naziala nr. 1 Ivesti, au fost recompensate cu premiile II castigate in finala de la Craiova. Cu totii, elevii care au reprezentat cu cinste judetul Vaslui, si profesorii lor, cei care i-au pregãtit si indrumat, meritã felicitati pentru faptul cã, prin rezultatele obtinute, au confirmat inalta clasã a scolii vasluiene de limbi moderne.

Foarte buni si la „Stiintele Pîmântului”!

Elevii vasluieni si-au onorat statutul de gazdã a etapei nationale a celei de-a XXI-a editie a Olimpiadei Interdisciplinare ‘Stiintele Pãmantului’, care s-a desfãsurat la Vaslui, in perioada 27 – 30 aprilie. Toti cei 7 membri ai delegatiei vasluiene, formatã din concurenti de la licee din Barlad, Husi si Vaslui, s-au clasat in prima jumãtate a clasamenului rezultat la sfarsitul competitiei. Cea mai bunã clasare a avut-o Vlad Gabriel Simbotin, elev in clasa a XII-a a Liceului Teoretic ‘Mihail Kogãlniceanu’ din Vaslui, care a obtinut cea de-a 15 medie din concurs, fiind recompensat cu mentiune. El a fost si castigãtorul Premiului special la Biologie, dupã ce a obtinut cele mai mari note la aceastã materie. Trebuie mentionat cã Simbotin a fost, intr-un clasament neoficial, pe primul loc intre liceenii de clasa a XII-a, iar notele obtinute de el, atãt la proba practicã, cat si cea teoreticã, au fost intre primele 10 din totalul participantilor! Un alt reprezentant al judetului Vaslui, Tudor Octavian Sarbu, de la Colegiul National ‘Cuza Vodã’ din Husi, a obtinut o mentiune specialã. Trebuie mentionati si ceilalti membri ai delegatiei vasluiene, care a fost, pe baza rezultatelor de la faza judeteanã, cea mai numeroasã, dupã cea a elevilor de la liceele din Bucuresti. Este vorba de Cãtãlin Stoian, Andu Florin Munteanu, Alexandra Dana Botas si Elena Apostu, elevi ai Colegiului National ‘Gh. Rosca Codreanu’, Maria Alexandra Lãzescu de la Colegiul National ‘Cuza Vodã’ din Husi, si Tudor Cãtãlin Ailioaiei, de la Liceul Teoretic ‘Mihail Kogãlniceanu’ din Vaslui. Rezultatul elevilor vasluieni este cu atat mai de apreciat cu cat, pe langã complexitatea concursului, la aceastã editie a Olimpiadei Interdisci – plinare ‘Stiintele Pãmantului’ au participat 113 concurenti de la cele mai prestigioase licee si colegii din intreaga tarã. Concursul a constat in sustinerea a douã probe, scrisã si practicã, sustinute la nu mai putin de 4 materii: chimie, fizicã, geografie si biologie.