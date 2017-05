Repetenti la capitolul «protectia populatiei» în caz de… ninsori în aprilie!

vineri, mai 12, 2017, 3:00

Situatie incredibilã constatã, ieri, de autoritãti, în cadrul primei sedinte „complete” a Comitetului Local pentru Situatii de Urgentã (CLSU) Bârlad, convocatã de primarul Dumitru Boros. Acesta a dorit o analizã completã a urmãrilor cauzate de fenomenele meteo extreme din 20-22 aprilie si, astfel, a aflat cã, deocamdatã, mai eficient e sã ne rugãm la Dumnezeu sã nu se mai repete scenariul. De la incapacitatea totalã de a comunica între ele si pânã la lipsuri aparent minore, dar cu efecte devastatoare asupra populatiei, toti cei prezenti, cu exceptia celor de la Armatã, au avut de punctat anumite disfunctionalitãti. Cireasa de pe tort a fost declaratia unui reprezentant al spitalului din Bârlad, care a spus cã, dacã în douã ore maximum în oras nu se reia furnizarea energiei electrice (de care depinde aproape orice), „trebuie sã ne facem cruce si sã… ne aruncãm în gol!”.

Sedinta de ieri a CLSU Barlad, convocatã in premierã in formulã completã de primarul Boros, s-a vrut a fi, dupã cum a anuntat edilul, o analizã a evenimentelor din 21-22 aprilie, din care ßtoatã lumea trebuie sã invete ceva, fãrã a arãta cu degetul asupra vreunui vinovat’. Numai cã, primarului nu prea i-a reusit ßmiscarea’, intrucat, cu exceptia reprezentantilor Garnizoanei Barlad, toate celelelalte forte membre ale CLSU au avut cate ßceva’. Cea mai mare problemã, de departe, a avut-o Ambulanta Barlad, al cãrei reprezentant au povestit douã intamplãri care, dacã nu s-ar situa in zona incredibilului, ar trebui sã se lase cu sanctiuni nemaivãzute. Întai, in momentul in care tot Barladul a rãmas fãrã enrgie electricã, respectiv vineri, 21 aprilie, ambulantierii au rãmas complet debusolati, pentru cã nu puteau primi nicio solicitare si nici nu puteau lua legãtura in vreun fel cu cei care ar fi avut nevoie de asistentã medicalã. Aceiasi ambulantieri au povestit cum intampinã dificultãti enorme in a se orienta pe strãzile orasului, unde imobilele fie nu sunt numerotate vizibil, sau chiar nu existã!, din cauza sistemului GPS depãsit. Cu chiu cu vai, angajatii Ambulantei au cerut ajutorul Serviciului de Telecomunicatii Speciale (STS), care a adus un generator care… nu a pornit, asa cã s-a reusit punerea in functiune nici a monitoarelor statiei, nici a telefoanelor. Si pentru cã veni vorba despre STS, la un moment-dat, a intervenit si primarul Boros, care a dezvãluit in premierã cã, desi a fost informat cã are in birou un telefon al aceluiasi serviciu de telecomunicatii care functioneazã in orice conditii de crizã, aparatul a fost ßmort’ pe toatã perioada in care a fost intrerupt curentul in oras. Curios, nu?

Tot porumbelul calator e solutia…

Singurii care au putut comunica intre ei, spre disperarea lui Boros, au fost cei de la Armatã, Politie – in parte, Statia CFR si pompierii. Prea putin, in conditiile in care Armata nu rãspunde decat la ordinele prefectului – lucru pe care l-a si fãcut imediat ce a fost instiintatã despre situatia de urgentã, printr-un… curier uman. Pare de ras, dar nu e deloc asa, pentru cã astfel militarii si-au fãcut, incã o datã, datoria cu succes si au intervenit oriunde a fost nevoie de ei, dupã ce au fost instiintati verbal despre ce au de fãcut. Problema comunicatiilor a fost ridicatã si de celelalte structuri din cadrul CLSU, dar cel mai bine a fost punctatã de cei de la Delgaz Grid, care au spus cã, in a doua zi dupã urgie, nu au stiut cã Barladul a rãmas fãrã apã potabilã, intrucat sursa alternativã de alimentare a pompelor de la barajul care alimenteazã orasul a cãzut si nu se putea ajunge la ea, din cauza… drumurilor impracticabile. ßNoi nu am fost informati despre avarie. Nu s-a putut, pentru cã au cãzut si retelele de telefonie, in conditiile in care, asa cum am anuntat, jumãtate din judet nu avea energie electricã. Stiind cã la acea pompã sunt douã surse de alimentare, chiar dacã drumurile erau impracticabile, noi ne puteam deplasa pe jos, oricand. Pentru cã, oricum, retele noastre nu sunt amplasate doar la drumurile de acces, ci pe toate formele de relief. Deci, se face teren fãrã probleme. Eu, personal, in decurs de o sãptãmanã nu am ajuns acasã, pentru cã am avut oameni care au muncit fãrã intrerupere si 26 de ore’, a spus Relu Balan, reprezentantul Delgaz Grid. S-a luat in discutie problema alimentãrii cu apã din partea autoritãtilor. Aici, nimeni nu a stiut sã spunã care este necesarul actual al localitãtii, doar pentru consumul propriu. S-a dat o cifrã, respectiv 150.000 de metri cubi lunar, dar asta reprezintã tot consumul efectiv de apã, al intregului oras, pentru toate activitãtile cotidiene. Pompierii au spus cã ei pot furniza apã populatiei, cu masinile din dotare, numai cã acestea nu sunt dezinfectate, deci nimeni nu isi poate asuma rãspunderea cã, in caz de urgentã, apa consumatã din cisterne este sigurã pentru populatie.

N-au stiut unii de altii, pur si simplu!

Un alt neajuns in privinta cãruia primarul Boros a cerut explicatii suplimentare s-a referit la alimentarea cu carburanti a masinilor de interventie si, mai ales, a generatoarelor electrice. Tot in intervalul analizat, s-a ßpovestit’ despre eforturile municipalitãtii de a face rost de motorinã pentru generatoarele spitalului, in principal, dar si pentru masinile de interventie ale celor de la Delgaz Grid. Aici, acelasi Balan a mai povestit un fapt incredibil: nicio statie peco din oras nu a vrut sã ii dea motorinã pentru masini, din cauza lipsei energiei electrice. ßAm mers cu un generator de-al nostru la o statie peco si ne-am oferit sã punem in functiune o pompã pentru a ne alimenta masinile, insã nu au vrut sã audã, pentru cã tot consumul lor trebuie neapãrat inregistrat in calculatoare, care comunicã in timp real cu reteaua ßmamã’. Deci, nu am avut succes. În plus, au mai sãrit pe noi si ceilalti oameni care asteptau la peco sã revinã curentul, pe motiv cã ne-am fi bãgat in fatã…’, a mai spus Balan. Salvarea si solutia a venit de la CFR, reprezentatã de seful statiei locale pe segmentul Cãlãtori, Horatiu Donose. Acesta a spus cã, in astfel de situatii, se poate foarte usor inchiria un vagon cu motorinã de la institutia sa. ßAsa cum se poate comunica si cu dispozitivele noastre in sistem analogic, pe care noi le-am folosit in acea perioadã si cu care ne-am auzit la peste 150 de kilometri, asa se poate apela si la stocurile noastre de motorinã. Putem inchiria, in baza unor protocoale, fãrã probleme, vagoane de motorinã, in orice situatie de urgentã’, a spus Donose.

Autoritati blocate de lipsa lor de reactie ferma

Probleme grave au mai fost semnalate – arãtandu-se cu degetul mai mult sau mai putin voalat spre Politia Localã si cea Municipalã – si in privinta accesului pe strãzile orasului la interventiile anuntate in perioada in cauzã. Atat ambulantierii, cat si pompierii sau cei de la Serviciul Voluntar pentru Situatii de Urgentã au ridicat problema masinilor parcate aiurea de tot felul de inconstienti. Ceea ce a dus la imposibilitatea ajungerii la locul unor interventii. Aici a intervenit decisiv si a fãcut o promisiune fermã noul comandant interimar al Politiei Barlad, comisar sef Petru Maximiuc: ‘Problema oamenilor care ar face scandal in statiile peco in astfel de situatii de urgentã este treaba noastrã, dar nu treebuie vãzutã deloc ca o problemã. Ne anuntati si imediat intervenim in sprijinul echipelor dumneavoastrã. Cat despre felul in care se opreste si se stationeazã in Barlad, in special pe Republicii, vreau sã vã spun doar atat: in cel mai scurt timp, chiar dacã ii va durea pe multi, voi pune in aplicare una dintre principalele mele prioritãti, respectiv fluidizarea totalã a traficului pe toatã lungimea Republicii, de la intrare la iesirea din oras. Vã asigur, domnilor, cã voi avea cu domnul primar si cu cei de la Politia Localã discutii aplicate pe acest subiect, astfel incat sã nu mai vedem masini oprite dupã bunul plac al fiecãruia. Repet, chiar dacã o sã doarã pe multi, rezolvãm aceastã problemã! Mã refer aici doar la acei conducãtori auto care persifleazã si deranjeazã cu aroganta lor, permitandu-si sã isi las masinile cum doresc. Acesta este genul de oameni care vor fi vizati de actiunile noastre in perioada imediat urmãtoare, si acesta este si genul care pe mine personal mã deranjeazã enorm’, a spus Maximiuc. Dupã toate acestea, din partea unui reprezentant al spitalului din Barlad, secondat de noul manager interimar, Corneliu Decusearã, care nu a scos o vorbã pret de douã ore, a venit o constatare gravã: spitalul are capacitatea de a-si asigura independeta energeticã, prin generatoare, doar maxim douã ore. Dacã in acest timp in oras nu se reia furnizarea energiei electrice, ßtrebuie sã ne facem cruce si sã… ne aruncãm in gol!’. Concluziile intalnirii, i-au apartinut primarului Boros, care a condus lucrãrile mai mult cu pixul in manã, notandu-si meticulos toate lipsurile semnalate. ßAm retinut cã din aceastã salã trebuie sã plece, in primul rand, un soi de educatie a cetãteanului, care trebuie sã isi ia si el mãsuri in caz de necesitate, pentru cã, iatã, sistemul nu este deloc perfect. Dar este perfectibil. Deci, vom completa componenta CLSU, ne gandim sã facem o serie de simulãri, pentru a vedea capacitãtile reale de reactie, dar vrem sã vedem si cum stãm exact cu dotãrile membrilor Comitetului, pe fiecare structurã. Eu vã multumesc cã mi-ati oferit oportunitatea de a lua contact exact cu toate aceste probleme, pentru a putea sã le gãsim o rezolvare, impreunã’, a incheiat Boros.