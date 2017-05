Rãzboiul primarilor cu bibliotecarii riscã sã distrugã bibliotecile publice

miercuri, mai 31, 2017, 3:00

Multi primari din judetul Vaslui se aflã în conflict deschis cu bibliotecarii. Pentru cã nu mizeazã pe importanta cãrtii si lecturii, primarii îi folosesc pe bibliotecari la fel de fel de munci. Mai mult, bibliotecile sunt subfinantate, iar achizitia de carte este ca si inexistentã. Paraxoxal este faptul cã, acolo unde bibliotecile sunt cât de cât dotate, nu sunt angajati bibliotecari ! Pe fondul dezvoltãrii Internetului si fãrã un sprijin real din partea primarilor, multe biblioteci publice riscã sã disparã.

Ieri, la intalnirea care a avut loc in Sala Mare a Palatului Administrativ intre reprezentantii Consiliului Judetean (CJ), Bibliotecii ‘Nicolae Milescu Spãtarul’ si bibliotecari, au fost prezentate mai multe situatii incordate din judet. În comuna Gherghesti, relatia dintre primar si bibliotecar este foarte incordatã, in timp ce, la Suletea, vechiul bibliotecar a iesit la pensie iar in prezent, o persoanã cu probleme de sãnãtate care rãspunde de cãminul cultural din localitate gestioneazã si biblioteca. Era de asteptat ca, in aceste conditii, programul de lecturã si alte activitãti legate de consumul cultural nu mai pot fi sustinute. Solutia? Ar trebui de urgentã sã fie angajat un bibliotecar. Pe de altã parte, in comuna Pãdureni este o bibliotecã dotatã, cu un sediu modern, dar de ani de zile nu este angajat un bibliotecar. Persoana care a lucrat inainte la biblioteca comunalã nu s-a inteles cu primarul si a demisionat. ‘Vãd cã aveti un zambet cand bugetul anual este de 10.000 de lei, raportat la alti ani, cand nu ati avut niciun leu. Editurile vã trimit tot felul de oferte si stiu cã doriti sã achizitionati carte. Am avut un caz intr-o comunã unde primarul a vrut sã desfiinteze postul de bibliotecar; am mers acolo, in comisia de culturã, si iam convins pe cei din consiliul local de rolul frumos al bibliotecii intr-o localitate’, a spus Gelu Voicu Bichinet, directorul Bibliotecii Judetene ‘Nicolae Milescu Spãtarul’ Vaslui.

Bibliotecarii, buni la toate

În unele localitãti, bibliotecarii primesc si alte sarcini de serviciu in afara bibliotecii si, astfel, nu reusesc sã implementeze actiuni care sã favorizeze consumul de carte. ‘Avem alte comune unde bibliotecarul trudeste ca vai de el si nu are nici mãcar liniste din partea autoritãtilor locale. Douã zile lucreazã la bibliotecã, trei zile la primãrie, pentru cã asa a decis primarul. În afarã de bibliotecã, altii au primit in responsabilitate si cãminul cultural si, de fapt, nu fac treabã bunã la niciuna din cele douã institutii. Nu ascund aceste realitãti sub pres. Noi analizãm informatia care vine de la dumneavoastrã. Sunt primari in conflict direct cu bibliotecariiî, a mai spus Gelu Bichinet. Vasile Mariciuc, vicepresedintele CJ Vaslui, le-a dat un sfat bibliotecarilor, pentru a avea relatii de lucru mai bune cu edilii. Apeland la experienta proprie, Mariciuc i-a sfãtuit pe blibliotecari sã ii invite pe primari la bibliotecã, unde sã povesteascã in fata elevilor si a altor invitati cum au reusit ei in viatã. ‘Sã stea acolo vreo douã ore si sã spunã care a fost traseul lor profesional. Chiar dacã vã vãd cã sunteti sceptici, rezultatul acestui moment ii va sensibiliza pe primarii care nu au intelegere fatã de bibliotecari’, a spus Vasile Mariciuc.

Ultima generatie de bibliotecari?!

Cãrtile pe suport electronic si informatiile oferite de Internet riscã sã transforme bibliotecile intr-o amintire. Pentru a nu se intampla acest lucru, misiunea actualilor bibliotecari de a mentine active bibliotecile publice este nu doar foarte importantã, ci si extrem de dificilã. ‘Lumea virtualã vine peste noi, de aceea, rolul dumneavoastrã este foarte important. Aveti datoria de a mentine rosturile clasice ale bibliotecii publice in fata acelor inamici vãzuti si nevãzuti de naturã administrativã. Cititul, lectura cãrtii pe format pe hartie este in suferintã. În orasul Negresti, de unde provin, la biblioteca orãseneascã incã se mai citeste. Sã nu cedati absolut deloc in ceea ce priveste rolul dumneavoastrãî, le-a mai spus Vasile Mariciuc bibliotecarilor. Despre rolul major al bibliotecii in zilele noastre a vorbit si Gelu Bichinet, plecand de la o constatare dureroasã: atunci cand doresti sã distrugi o natie, lovesti in culturã, sãnãtate, invãtãmant si alte domenii cheie. ‘Nu stiu dacã cineva si-a propus sã ne distrugã, dar trebuie sã fim atenti. Tendinte se mai manifestã. Dragostea de lecturã se sãdeste incet. La un click distantã avem toti informatia, dar avem si cunostintele pe viitor?! Noi am incercat sã dirijãm cãrti spre unitãtile administrativ-teritoriale. Sunt biblioteci in care in patru-cinci ani au intrat doar cãrtile de la noi, si este dureros. Multe cãrti sunt degradate, trebuie clasate, si fondul de carte se diminueazã. Trebuie sã gãsiti oameni ai locului dispusi sã facã donatii de carte, asa cum facem noi cãtre Republica Moldova’, a conchis Gelu Bichinet.