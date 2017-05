Protest spontan al finantistilor vasluieni împotriva legii salarizãrii

marți, mai 16, 2017, 3:00

Angajatii de la Finantele Publice Vaslui au oprit lucrul. Ieri, începând cu ora 9.30, peste 100 de salariati au participat la un protest spontan. Finantistii sunt nemultumiti de legea unicã a salarizãrii, prin care alte grupe de bugetari vor primi lefuri mai mari cu 25%. În timp ce în holul institutiei se derula protestul spontan, în fata Fiscului, alte zeci de persoane asteaptau sã îsi rezolve problemele. Actiunile de protest vor continua pânã când guvernantii vor lua în considerare cererile sindicalistilor.

Ieri, incepand cu ora 9.30, angajatii Administratiei Judetene a Finantelor Publice (AJFP) Vaslui au incetat lucrul. La protestul spontan au participat peste 120 de salariati din toate serviciile institutiei, care sunt nemultumiti de prevederile noii legi a salarizãrii unice a bugetarilor. Valicã Berescu, liderul Sindicatului din cadrul AJFP Vaslui, declara, ieri dimineatã, cã nu se stie cu exactitate cat va dura protestul. ‘Lumea este nemultumitã de banii care ii vor primi in urma aplicãrii legii salarizãrii. Actul normativ a fost trimis la discutii in Parlamentul Romaniei, dar nu e corect. Dacã ne raportãm la aceastã lege, salariile noastre sunt in scãdere, in timp ce alte grupe de salariati primesc in plus la salarii 25%’, a spus Valicã Berescu. Finantistii sutin cã, fãrã niste salarii satisfãcãtoare pentru angajatii din sistem, nici colectãrile de venituri la bugetul consolidat al statului nu vor fi bune. Practic, sindicalistii cer ca salariatii Agentiei Nationale de Administrare Fiscalã (ANAF) din teritoriu sã incaseze aceleasi salarii cu aparatul central al institutiei. ‘Nu se tine cont de munca noastrã. Noi am amendat legea salarizãrii, dar nu s-a tinut cont nici de aceastã solicitare. Oamenii sunt nemultumiti si nu stiu cat va dura protestul. Ne cerem scuze pentru contribuabilii care stau afarã, dar Guvernul nu ii respectã. Dacã am fi fost ascultati, nu s-ar fi ajuns in aceastã situatieî, a mai spus Valicã Berescu.

Protestul spontan, singura solutie

Salariatii aflati la miscarea de protest spontanã au spus cã procedurile pentru a intra in grevã generalã dureazã mai bine de o lunã, si ar fi prea tarziu atunci sã mai protesteze. ‘Lumea a decis sã protesteze spontan. Am avut vineri (pe 12 mai, n.r.) o sedintã la sindicat, unde ni s-a spus cã fiecare salariat e liber sã decidã dacã protesteazã. Vom iesi si in zilele viitoare, panã cand vom avea o reactie de la autoritãti. Înteleg cã au mai iesit la protest si alti colegi din tarã, pentru cã toatã lumea e nemultumitã î, ne-a spus un salariat. În timp ce in holul AJFP Vaslui se derula protestul finantistilor, in fatã clãdirii zeci de persoane asteaptau sã isi rezolve treburile la Fisc. ìNi s-a spus sã venim aici astãzi. Noi suntem de la tarã, am imprumutat bani pentru drum. Acum aflãm cã aici este grevã si stãm degeabã. Noi nu mai facem grevã si avem atatea nevoi. Nu suntem de acord cu astfel de greve. Ni s-a spus cã vom putea intra la ora 11.00, dar vedem cã nu se poate’, a spus o persoanã care astepta in fata institutiei.