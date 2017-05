Proiectul «Caravana financiarã» al elevilor de la Scoala «Mihai Eminescu», premiul special al juriului la «Olimpiada micilor bancheri»

miercuri, mai 10, 2017, 3:00

Pe 5 mai, la Bucuresti s-a desfã – surat faza nationalã a ‘Olimpiadei micilor bancheri’, editia a IV-a, con – curs de culturã generalã si proiecte in domeniul educatiei financiare pentru invãtãmantul primar. La faza nationalã a competitiei, judetul Vaslui a fost reprezentat, la nivelul clasei a III-a, de elevi de la douã unitãti de invãtãmant, respectiv Scoala Gimnazialã ‘Mihai Eminescu’ si Scoala Gimnazialã ‘Constantin Parfene’, ambele din municipiul Vaslui. Proiectul ‘Caravana financiarã’, realizat de elevii clasei a III-a A de la Scoala Gimnazialã ‘Mihai Eminescu’, sub coordonarea invãtãtorului lor, prof. Cãtãlin-Emil Mandru, a obtinut premiul special al juriului, ‘SMART IN BANKING’. De asemenea, Scoala Gimnazialã ‘Mihai Eminescu’ a mai obtinut si o mentiune, prin elevul Andrei Serindac. Reamintim cã elevii clasei a III-a A de la Scoala Gimnazialã ‘Mihai Eminescu’, din Vaslui studiazã in acest an scolar 2016 – 2017 disciplina optionalã ‘Educatie financiarã’. Copiii si-au dat seama de utilitatea informatiilor accesate si si-au dorit din ce in ce mai mult de la aceastã disciplinã. Astfel, cu totii au considerat cã participarea la Olimpiada micilor bancheri este o oportunitate ce le permite sã-si aprofundeze atat informatiile,cat si competentele insusite panã in prezent.