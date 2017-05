Proiecte existã, finantarea europeanã, nu!

vineri, mai 26, 2017, 3:00

Implementarea proiectelor cu finantare europeanã bate pasul pe loc. Ovidiu Copacinschi, presedintele Asociatiei Patronale a Întreprinderilor Mici si Mijlocii Vaslui, spune cã in anul 2017 nu se vede nimic in materie de absorbtie de fonduri europene. ìLa unele apeluri de finantare s-a dat drumul de anul trecut. Însã, nici dupã un an nu s-a dat drumul la finantare, nu s-au semnat contractele de finantare a investitiilor. Chiar dacã s-a dat drumul la unele mãsuri, la aceastã datã, nu vedem proiecte in derulare efectivã. Agentiile de Management trebuie sã punã la punct procedurile de implementare a proiectelor, decontarea lucrãrilor. Acum nu existã aceastã structurã pe verticalã pusã la punct, pentru ca sã se deruleze proiecteleî, a spus Ovidiu Copacinschi. Patronatul solicitã autoritãtilor sã punã urgent la punct mecanismul intern in ceea ce priveste procedurile de atragere a fondurilor europene nerambursabile. În conditiile in care la trei ani de la demararea noului exercitiu bugetar al Uniunii Europene 2014-2020 absorbtia de fonduri structurale este zero, Romania riscã sã compomitã atragerea de bani europeni. ìPanã cand nu se pune la punct mecanismul intern, e liniste si pace, ca acum. Ca sã pot sã fac un proiect trebuie sã fie un ghid, sã fie aprobate conditiile de obtinere a finantãrii europene. Dacã nu este pusã la punct aceastã structurã, proiectele depuse zac acoloî, a mai spus Ovidiu Copacinschi.