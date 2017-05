miercuri, mai 31, 2017, 3:00

Avand in vedere faptul cã Guvernul a stabilit ca 2 iunie sã fie declaratã zi liberã pentru salariatii din sectorul public, Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere si Înmatriculare a Vehiculelor Vaslui anuntã persoanele care s-au programat online in aceastã zi pentru inmatriculãri auto cã sunt reprogramate pentru data de 10 iunie, in acelasi orar.