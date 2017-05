Programari online la Permise

luni, mai 8, 2017, 3:00

Începand de astãzi, 8 mai, cetãtenii din judetul Vaslui vor putea face programare online pentru preschimbarea permisului auto si pentru sustinerea probei teoretice in vederea obtinerii permisului auto. Pentru preschimbarea permisului auto, programãrile online se fac pentru zilele de luni, miercuri si vineri, iar pentru sustinerea probei teoretice in vederea obtinerii permisului auto, programãrile se fac pentru zilele de marti si joi. Numãrul de locuri disponibile pentru fiecare zi este de 70 pentru preschimbarea permisului auto, respectiv 70 pentru sustinerea probei teoretice in vederea obtinerii permisului auto. Programarea online se poate face pe site-ul Institutiei Prefectului – Judetul Vaslui, la adresa http://www.prefecturavaslui.ro/inf_permise/Rezervari/preschimbare.php sau http://www.prefecturavaslui.ro/inf_permise/Rezervari/examinare.php, fiind necesare introducerea urmãtoarelor date: nume, prenume, seria si numãrul actului de identitate, CNP, categoria de permis si e-mail. Dupã introducerea datelor, cel programat va primi pe e-mail un mesaj de confirmare care va contine data si ora la care fost programat. Alte informatii se gãsesc pe pagina institutiei, www.prefecturavaslui.ro.