Profesori bine pregãtiti si profesori…

miercuri, mai 3, 2017, 3:00

Rezultate dezamãgitoare, mai slabe chiar decat cele de anul trecut, obtinute de profesorii vasluieni la examenul de definitivat pe post, editia 2017. Doar 61,43%, respectiv 94 dintre cei 154 de dascãli vasluieni care au sustinut efectiv proba scrisã la acest examen au promovat dupã ce au obtinut medii peste 8. Asta, dupã recorectarea lucrãrilor in urma celor 34 de contestatii depuse, anterior procentul de promovabilitate fiind de doar 55,55%, respectiv doar 85 dintre profesorii candidati obtinuserã medii de trecere. Trebuie spus cã, initial, sau inscris la concurs 187 de candidati, din care 3 au renuntat pe parcurs, alti 31 au absentat sau au preferat sã se retragã din examen, la vederea subiectelor de la proba scrisã. Proba scrisã, adevãratã ‘piatrã de incercare’, a fãcut selectia intre profesorii bine pregãtiti si cei care, desi poate buni dascãli, au deficiente la capitolul teorie. Doi candidati, profesorul de religie Daniel Ionut Sava, de la Scoala Gimnazialã din Banca, si Loredana Rambu, profesor de istorie a Liceul Tehnologic ‘Ion Mincu’ din Vaslui, au primit nota maximã, si implicit, avand media 10, fiind intre cei doar 34 de profesori din intreaga tarã care au reusit aceastã performantã. La nivelul judetului Vaslui, alte 11 lucrãri au primit note intre 9.00 si 9.99. La polul opus, au fost candidati care, la proba scrisã, au obtinut note cu care le-ar fi rusine chiar si elevilor lor! Culmea, cei mai multi dintre cei care au picat obtinuserã anterior note foarte mari, chiar 10 pe linie, la cele douã inspectii scolare si portofoliul profesional si aveau doar calificative de ‘foarte bine’ in activitatea desfãsuratã. Cele mai mici note le-au primit profesorii de educatie fizicã si sport, lucrãrile multora dintre ei fiind notate cu note sub 5! Dintre acestia, unul a ‘obtinut’ doar nota 2,2, la fel si un profesor de psihopedagogie specialã! Candidatii care promoveazã examenul de definitivat dobandesc dreptul de practicã in invãtãmantul preuniversitar si pot spera ca, in timp, sã acceadã la grade didactice superioare. Anul trecut, procentul de promovabilitate, dupã contestatii, a acestui examen in judetul Vaslui a fost de 64,53%, cu 5 procente sub media nationalã!