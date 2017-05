Prins de trei ori beat la volan, în douã zile!

marți, mai 23, 2017, 3:00

Politistii rutieri efectueazã cercetãri fatã de douã persoane, cu vârsta de 26, respectiv 45 de ani, care au sãvârsit infractiuni rutiere pe raza localitãtilor Bârlad si Vaslui. Pe numele bãrbatului de 45 de ani, politistii au emis ordonantã de retinere.

Politistii Biroului Rutier Vaslui au retinut pentru 24 de ore un bãrbat in varstã de 45 de ani, din municipiul Vaslui, bãnuit de comiterea a cinci infractiuni la regimul circulatiei rutiere. Pe 19 mai, in cursul dupã-amiezei, acesta a fost implicat intr-un accident de circulatie soldat cu pagube materiale, pe raza municipiului Vaslui. Politistii deplasati la locul accidentului au testat alcoolscopic conducãtorul auto. Rezultatul testãrii bãrbatului a indicat o valoare de 0,75 mg/l alcool pur in aerul expirat, fapt pentru care acesta a fost condus la spital in vederea recoltãrii de mostre biologice necesare pentru stabilirea alcoolemiei. Pe numele conducãtorului auto a fost intocmit dosar penal, sub aspectul sãvarsirii infractiunii de conducere pe drumurile publice a unui autovehicul de cãtre o persoanã aflatã sub influenta alcoolului. Ca mãsurã complementarã, bãrbatului i-a fost retinut permisul de conducere, fãrã a mai avea dreptul de a conduce autovehicule pe drumurile publice. A doua zi, acelasi bãrbat a fost oprit in trafic de politisti, in timp ce conducea un autoturism pe raza municipiului Vaslui. Deoarece acesta emana halenã alcoolicã, a fost testat cu aparatul alcoolest, rezultand o valoare de 0,73 mg/l alcool pur in aerul expirat. Pe numele conducãtorului auto a fost intocmit un nou dosar penal, acesta fiind cercetat pentru sãvarsirea infractiunilor de conducere pe drumurile publice a unui autovehicul de cãtre o persoanã aflatã sub influenta bãuturilor alcoolice si conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul de cãtre o persoanã care nu are dreptul de a conduce autovehicule. În aceeasi zi, cateva ore mai tarziu, bãrbatul s-a urcat la volanul autoturismului si a fost implicat din nou intr-un eveniment rutier soldat cu pagube materiale. În timp ce se afla cu masina intr-o statie de alimentare cu carburant de pe strada Cãlugãreni, a intentionat sã efectueze manevra de mers inapoi, insã din cauza faptului cã nu s-a asigurat corespunzãtor, a acrosat un corp de serviciu de la pompa de alimentare. Politistii l-au testat din nou cu aparatul alcooltest, rezultand o valoare de 0,45 mg/l alcool pur in aerul expirat. Si de aceastã datã, bãrbatul a fost condus la audieri, iar pe numele lui a fost intocmit un alt dosar penal, pentru alte douã infractiuni: conducere pe drumurile publice a unui autovehicul de cãtre o persoanã aflatã sub influenta bãuturilor alcoolice si conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul de cãtre o persoanã care nu are dreptul de a conduce autovehicule. Ieri, bãrbatul a fost prezentat la Parchetul de pe langã Judecãtoria Vaslui, cu propunere de dispunere a unei mãsuri preventive.

Tânar beat, la volanul unei autoutilitare furate

Ieri dimineatã, la ora 6.50, politistii au fost sesizati prin apel la 112 cu privire la faptul cã o autoutilitarã a fost sustrasã din curtea unei societãti comerciale din comuna Zorleni, iar persoana care se aflã la volanul acesteia este sub influenta bãuturilor alcoolice. Imediat, mai multe echipaje de politie rutierã au desfãsurat activitãti pentru identificarea autovehicu – lului si persoanei care il conducea. Masina a fost opritã pe strada Alexandru Vlahutã, iar conducãtorul auto a fost identificat ca fiind un tanãr de 26 de ani, din municipiul Barlad. Bãrbatul a fost testat cu aparatul alcooltest, rezultand o valoare de 1,40 mg/l alcool pur in aerul expirat. Mai mult, in urma verificãrilor efectuate, s-a stabilit cã acesta nu avea dreptul de a conduce autovehicule pe drumurile publice, intrucat avea permisul de conducere retinut pentru sãvarsirea altor infractiuni la regimul circulatiei rutiere. Tanãrul a fost condus la spital pentru recoltarea de mostre biologice in vederea stabilirii alcoolemiei, insã a refuzat recoltarea. Pe numele lui a fost intocmit dosar de cercetare penalã, sub aspectul sãvarsirii infractiunilor de furt, refuz de prelevare de mostre biologice si conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul de cãtre o persoanã care nu are dreptul de a conduce autovehicule.