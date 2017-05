Primari amenintati de puturosii localitãtilor!

luni, mai 15, 2017, 3:00

Somerii din judetul Vaslui s-au învãtat cu banii de la stat. Chiar dacã li se oferã un loc de muncã sau sansa unei noi calificãri profesionale, multi someri refuzã si, astfel, îsi pierd indemnizatia de la stat. Liderii patronatului local spun cã astfel de persoane nu ar trebui sã mai primeascã nici ajutoare sociale, pentru cã sfideazã realitãtile economice din judet. Tot pentru cã nu vor sã munceascã, unii asistati social au ajuns sã îi ameninte pe primari cu bãtaia, pentru cã nu îi pun la lucru acolo unde vor ei!

Zeci de someri din judetul Vaslui si-au pierdut, in ultimii ani, indemnizatia de la stat pentru cã au refuzat sã se califice sau sã se angajeze. Chiar dacã pe piata localã oferta locurilor de muncã nu este atat de generoasã ca in alte zone ale tãrii iar salariile sunt printre cele mai mici din tarã, un loc de muncã este mult mai mult decat nimic. Cu toate aceste, sute de locuri de muncã rãman, in fiecare lunã, neocupate, asa cã Agentia Judeteanã pentru Ocuparea Fortei de Muncã (AJOFM) Vaslui s-a vãzut obligatã sã ia mãsuri. Astfel, in anul 2015, un numãr de 27 de someri au pierdut indemnizatia pentru cã au refuzat sã participe la un program de formare iar alti 10 someri au rãmas fãrã banii de la stat din cauzã cã au refuzat nejustificat sã ocupe un loc de muncã. În anul 2016, numãrul somerilor care nu au acceptat un loc de muncã a crescut. Astfel, unui numãr de 48 de someri le-a fost sistatã plata indemnizatiei de somaj, din cauzã cã nu au dorit sã mergã la cursurile de formare profesionalã, iar 58 de someri au pierdut indemnizatiile ca urmare a respingerii nejusti – ficate a unui loc de muncã. Nu in ultimul rand, in acest an, doi someri au pierdut sprijinul financiar de la stat deoarece nu au participat la cursurile de pregãtire profesionalã.

Un fenomen nou: chelfanirea primarilor!

Ionel Constantin, presedintele Camerei de Comert, Industrie si Agriculturã (CCIA) Vaslui, a caracterizat drept sfidãtoare atitudinea somerilor vasluieni. În cazul refuzului unui loc de muncã, este vorba si despre moralitatea fiecãrei persoane. ‘Aceste date justificã anularea indemnizatiei de somaj pentru cei care nu vor sã se angajeze. Mai mult, aceste persoane nu ar trebui sã mai primeascã nici un fel de ajutoare sociale. Am avut mai multe discutii cu unii primari din comunele din nordul judetului si mi-au spus cã au probleme cu asistatii social, asa-zise persoane nãpãstuite. Unii sar la bãtaie sau ii amenintã pe primari, dacã nu ii pun la treabã acolo unde vor ei. S-au invãtat sã primeascã bani sã ii cheltuiascã la crasmã, nu sã presteze orele de muncã in folosul comunitãtii. Sunt oameni cu mult mai in varstã care muncesc si nu asteaptã ajutoare de la stat’, a spus Ionel Constantin.