Pregãtiti proiectele!

marți, mai 23, 2017, 3:00

Autoritãtile locale si operatorii economici privati trebuie sã îsi pregãteascã din timp proiectele pentru finantare europeanã. În exclusivitate pentru „Monitorul de Vaslui”, Angela Cristea, sefa Reprezentantei Comisiei Europene în România, a precizat cã proiectele trebuie depuse imediat dupã ce au fost lansate apelurile de finantare. În acest fel, se pot semna contractele de finantare, iar în momentul în care vor fi acreditate Autoritãtile de Management, se vor face cereri de rambursare pentru investitiile aflate în derulare.

Cristea, sefa Reprezentantei Comisiei Europene (CE) in Romania, a transmis autoritãtilor publice si interprinzãtorilor privati sã isi pregãteascã proiectele, pentru a obtine finantare europeanã nerambursabilã. Prezentã sambãtã, la Galati, la Seminarul ‘Bursele Europene: jurnalisti in dialog’, organizat de Freedom House Romania, Angela Cristea a precizat in exclusivitate pentru ziarul nostru cã proiectele trebuie sã fie finalizate, pentru a putea fi depuse imediat ce sunt lansate apelurile de finantare. ‘Panã la aceastã datã, pe noul exercitiu bugetar al Uniunii Europene 2014-2020, absorbtia fondurilor europene in Romania este de 1%. Este vorba despre fonduri atrase in sectorul agricol, prin pãtile directe pe suprafatã. Pe fondurile structurale nu putem avea o absobtie, pentru cã nu s-au acreditat Autoritãtile de Management care gestioneazã procedurile de utilizare corectã a fondurilor europene. Însã, in prezent, nimic nu impiedicã Romania sã facã contractareî, a spus Angela Cristea. Mai exact, proiectele trebuie scrise si depuse in momentul in care apare apelul de finantare si sã fie semnate contractele de finantare. Astfel, in momentul in care Autoritãtile de Management vor fi acreditate, proiectele trebuie sã fie in derulare si sã se trimitã cererile de rambursare la CE. Un exemplu in acest sens este Irlanda, tarã in care agentiile de management nu sunt acreditate, dar au o ratã de absorbtie a proiectelor europene de 90%. ìToate documentatiile pentru acreditarea Autoritãtior de Management au fost transmise la Curtea de Conturi, care dã aceste avize. Sperãm cã, in cursul lunii iunie, sã se primeascã un rãspunsî, a mai spus Angela Cristea.

Birocratia, cea mai grava boala a României

Cat priveste procedurile greoaie de implementare a proiectelor cu finantare europeanã, acestea au fost prevãzute de legislatia nationalã. Potrivit reprezentantilor mediului privat, in acest moment, implementarea proiectelor europene este mai complicatã cu 50% comparativ cu alte state europene. ‘Noi am cerut simplificarea procedurilor de implementare a proiectelor europene. În aceastã perioadã, in cazul statelor care au o absorbtie redusã, au loc lunar sedinte de lucru intre expertii CE si expertii in finante din Romania, si se cautã metode de accelerare a absorbtiei. Autoritãtile din Romania s-au concenrat pe gradul de absorbtie a fondurilor europene pe perioada 2007-2014. De aceea, pentru noul exercitiu bugetar 2014-2020, au avut tot mai putin timp. Pe perioada 2007-2014, rata de abrosbtie a fondurilor europene a crescut la 90% si incã mai sunt procesate cereri de rambursare. Un obiectiv se poate atinge dacã existã mobilizareî, a mai spus Angela Cristea. Foarte important pentru noul exercitiu bugetar al UE este faptul cã autoritãtile locale devin autoritãti contractante. Mai exact, unele componente ale programului de finantare europeanã a fost descentralizate, autoritãtile locale avand prioritate in atragerea de fonduri.

Fonduri de milioane de euro

În noul exercitiu bugetar al UE 2014-2020, municipiul Vaslui are alocatã o sumã considerabilã de bani, fonduri care trebuie sã se regãseascã in proiecte de dezvoltare. Este vorba despre 27 milioane de euro, resurse pe care municipalitatea isi propune sã le atragã la un nivel cat mai ridicat. Finantarea nerabursabilã consistentã din partea UE oferã sansa implementãrii unor proiecte importante pentru oras. Este vorba despre investitii cum ar fi soseaua de centurã ale municipiului, pentru a devia traficul greu, modernizarea din aceste fonduri si a altor strãzi unde existã trasee cu transport public, construirea unui pasaj subteran pentru pietoni in Crucea Gãrii, infiintarea Parcului Tehnologic, obiectiv indelung cerut de mediul de afaceri local. De asemenea, Consiliul Judetean Vaslui are in pregãtire un portofoliu de 10 proiecte pe finantare europeanã nerambursabilã, valoarea investitiilor preconizate fiind de peste 300 milioane de euro.