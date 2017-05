Politistii ureaza „La multi ani!” tuturor copiilor

miercuri, mai 31, 2017, 3:00

Si in acest an, politistii Inspectoratului de Politie al Judetului Vaslui au fost alãturi de copiii Centrului Scolar pentru Educatie Incluzivã Negresti cu ocazia Zilei Internationale a Copilului, centru aflat sub tutela IPJ Vaslui incã din anul 1990. Copiii i-au intampinat cu bucurie pe cei veniti in vizitã si au stat de vorbã cu politistii pe diferite teme de prevenire a infractionalitãtii. Cei mici au realizat pe asfalt desene cu teme preventive si au participat la diferite jocuri sportive, in toate aceste momente fiind incurajati de politisti. Finalul a fost partea cea mai frumoasã a intalnirii, cei mici fiind rãsplãtiti cu mai multe cadouri. Comisar sef de politie Petru Maximiuc, adjunct al sefului inspectoratului, a oferit celor 135 de copii ai centrului cadourile din partea politistilor vasluieni. Alãturi de un sincer ‘La multi ani!’, cei prezenti la activitatea desfãsuratã la Centrul Scolar pentru Educatie Incluzivã Negresti le-au urat copiilor sã aibã o varã in sigurantã!