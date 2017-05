Politia trece, nesimtirea rãmâne

marți, mai 23, 2017, 3:00

Timp de douã zile, politistii din Bârlad au reusit o performantã la care putini se asteptau: au reusit sã „curete” de nesimtiti toate arterele principale ale orasului, blocate de stationãri si opriri fãcute dupã orice reguli, numai dupã cele ale Codului Rutier nu. Si, asa cum se întâmplã mereu la Bârlad, minunea nu poate dura mai mult de… douã zile!

Cel putin asa sustin cititorii nostri care, ieri, au pus din nou mana pe telefoanele mobile din dotare si s-au apucat de fotografiat exact zonele in care Politia Rutierã a actionat in fortã, sambãtã si duminicã. Spunem ‘in fortã’ pentru cã oamenii legii, potrivit unui comunicat de presã remis ieri, au instiintat opinia publicã cã numai in cele douã zile mentionate au dat nu mai putin de 230 de amenzi pentru opriri neregulamentare. Lucru care, de altfel, s-a vãzut cu ochiul liber, in special pe Bulevardul Republicii, unde, pentru prima datã dupã foarte multi ani, aveai impresia cã se circula ‘ca-n Rai’. Practic, nicio masinã nu mai stationa aiurea ocupand una din cele douã benzi de pe sens in zone ‘fierbinti’ precum Confectii, Cerbul de aur, Piatã, Stadion sau Grãdinã. Mai mult decat atat, panã si pietonii au fost in vizorul politistilor, insã doar 26 din acestia au fost amendati pentru cã au traversat neregulamentar. Dar, semnul cã ‘parul’ nu a functionat decat in perioada in care a fost folosit s-a vãzut cel mai bine ieri dimineatã. Atunci, in aceleasi zone preferate de cei care incalcã normele rutiere cursul obisnuit al stationãrilor si opririle neregulamentare s-a reluat ca si cand nimic nu s-ar fi intamplat. Prin urmare, cei care isi vand masinile ‘la stradã’ si-au reluat locurile obisnuite, cei care opresc si blocheazã intersectii din zona pietei centrale, asisderea, iar avariile au fost din nou repornite de ‘smecheri’ prin statiile de autobuz, pe trecerile de pietoni sau pe scãrile magazinelor. O parte din fotografiile primite la redactie si comentate pe larg de cei ce le-au fãcut aratã fãrã echivoc cã, oricat s-ar chinui autoritãtile sã facã ceva pentru fluidizarea traficului local sau oricate amenzi ar da, nesimtirea unora este cea care invinge de fiecare datã. ‘Ieri (duminicã, 21 mai, n.r.), noroc cã au venit ‘adevãratii’ politisti prin piatã de s-a putut circula pe strãzi sau chiar pe trotuare. Azi (luni, 22 mai, n.r.), iatã cum aratã o intersectie in care cred cã s-au dat peste 10 amenzi, in mai putin de o jumãtate de orã. Cat oare trebui sã mai treacã sã ajungem si noi sã respectãm legea, sã avem si noi fricã de litera ei si sã nu o mai luãm in ras, cu tot cu cei care o aplicã?’, s-a intrebat unul din cei care ne-au trimis fotografii la redactie. Un altul insã, vechi dusman declarat al opririlor voluntare ilegale, spune cã nu se va opri cu demersurile de fluidizare a traficului panã ce nu isi va vedea visul cu ochii: ‘strãzi libere ca in zilele de sambãtã si duminicã, 20 si 21 mai’. ‘Pe la mine pe sub geam, pe ‘principalã’, a trecut Politia si astfel am putut vedea si eu, o datã in viata mea, cum autobuzul a oprit chiar in statie, si nu pe banda a doua, asa cum fãcea panã acum, de forma cozi kilometrice in spatele lui. Am zis cã am vedenii, dar nu era asa. Mi-am revenit repede luni dimineata, cand am vãzut iar cozi kilometrice. La locul lor, adicã pe prima bandã, pret de vreo douã-trei statii de autobuz. Dar nu mã las panã ce nu mai vãd iar strãzi libere ca in zilele de sambãtã si duminicã, 20 si 21 mai. E visul meu! Nu mã treziti!’, a comentat acesta pe marginea fotografiei de rigoare.