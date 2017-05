PNL, 142 de ani de existentã, încotro?

vineri, mai 26, 2017, 3:00

‘Partidul National Liberal, 142 de ani de existentã, incotro?’ – asa s-a numit evenimentul care, miercuri, de la ora 18.00, a adunat, la Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui, liberali din intreg judetul. Pretextul intalnirii, marcarea a 142 de existentã a PNL, a prilejuit o intalnire ‘altfel’ a activului liberal, o reuniune informalã in care membrii Organizatiei Judetene PNL Vaslui au discutat despre rolul jucat de liberali si liberalism in istorie, despre felul in care acest partid a generat si/sau influentat marile evenimente istorice, dezvoltarea si modernizarea Romaniei. Gelu Veziteu, dr. Nelu Tãtaru, presedintele Organizatiei Judetene PNL Vaslui, Tudor Polak, presedintele Organizatiei Municipale PNL Vaslui, primari, alesi locali si judeteni, alãturi de simpli membri de partid, au luat cuvantul in cadrul intalnirii, fãcand, la un moment-dat, transferul cãtre latura pragmaticã a politicii. Orizontul asumat este, evident, 2020, an in care PNL, au subliniat vorbitorii, trebuie sã isi asume guvernarea localã. ‘Nu doar vrem, ci suntem moral obligati sã oferim judetului o conducere liberalã, iar Vasluiului, un primar liberal. Este un proces deja inceput la nivelul Organizatiei Municipale PNL Vaslui, un demers pe care il construim, zi de zi, prin solutiile alternative pe care le propunem la problemele orasului. Veti vedea – cei interesati deja au inceput sã vadã – un PNL Vaslui cu un suflu nou, cu o altã abordare, cu mesaje clare si solutii concrete la problemele cu care ne confruntãm’, a declarat Tudor Polak, presedintele Organizatiei Municipale PNL Vaslui.