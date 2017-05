Piata zilierilor ia avânt

joi, mai 25, 2017, 3:00

Sectorul zilierilor din judetul Vaslui se dezvoltã de la un an la altul. În 2017, la Inspectia Muncii s-au înregistrat deja 26.195 de zilieri. Cresterea animalelor si agricultura sunt principalele domenii în care vasluienii presteazã activitãti cu caracter ocazional. În acest ritm, numãrul total al zilierilor îl va depãsi pe cel din anul trecut, care a fost de 121.000 de persoane.

Anul 20017 a inceput in fortã in sectorul activitãtilor care au caracter ocazional. Conform datelor Inspectoratului Teritorial de Muncã (ITM) Vaslui, panã la aceastã datã s-a inregistrat, deja, 26.195 zilieri. Cei mai multi muncitori lucreazã in zootehnie, la cresterea animalelor, dar si la alte activitãti din domeniul agricol. Trendul pozitiv al numãrului de zilieri din 2017 continuã datele record inregistrate anul trecut. În anul 2016, in judetul Vaslui a fost inregistrat un numãr total de 121.000 zilieri. Pentru a se tine evidenta acestor persoane, ITM Vaslui a eliberat 60 de registre pentru zilieri, iar 219 angajatori au depus acest document. Inspectia Muncii a realizat o aplicatie electronicã prin care registrul de evidentã al zilierilor va putea fi transmis in format electronic cãtre inspectoratele teritoriale de muncã. Mãsurã face parte din cadrul unei campanii desfãsurate la nivel national privind respectarea legislatiei in domeniu. Domeniile in care se pot presta activitãti care au caracter ocazional sunt agriculturã, silviculturã, exploatãri forestiere, pomiculturã si viticulturã, apiculturã, zootehnie etc. Persoanele care lucreazã cu zilieri sunt obligate la plata unui impozit de 16%, calculat la remuneratia brutã acordatã acestora, in caz contrar, riscand amenzi de panã la 20.000 lei. De asemenea, existã obligatia intocmirii unui registru de evidentã a zilierilor pentru toate persoanele care desfãsoarã activitãti cu caracter ocazional. Agentii economici care au achizitionat/achizitioneazã registre de evidetã a zilierilor, conform Legii 52/2011, au obligatia sã le completeze cu toti zilierii cu care au avut/au raporturi de muncã, in ordine cronologicã. Beneficiarul de lucrãri va transmite cãtre Inspectia Muncii o copie a registrului, panã in data de cinci a lunii urmãtoare pentru luna anterioarã.